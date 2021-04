3 recettes, 3 méthodes simples pour faire de délicieux pestos

Le pesto est une sauce parfumée et colorée qui peut accompagner de nombreux plats : pâtes, gnocchis, viande, légumes et poissons. Un pesto maison est simple et rapide à faire et se conserve plusieurs semaines au frais.

Dans cette vidéo, Yannick explique comment réaliser 3 pestos originaux avec 3 méthodes différentes.

Les ingrédients pour les recettes de pestos :

1-Le pesto traditionnel au basilic :

1 botte de basilic

100 g de pignons de pin

50 g de parmesan râpé

De l’huile d’olive

1 à 2 gousses d’ail en fonction de vos goûts

Du sel

2-Le pesto rose :

300 g de tomates séchées à l’huile

50 g de pignons de pin

1 à 2 gousses d’ail

100 g de pecorino râpé

1 poignée de roquette

De l’huile d’olive

Sel + poivre

3-Le pesto roquette et noix

2 belles poignées de roquette

1 poignée de noix

1 à 2 gousses d’ail

20 g de parmesan râpé

De l’huile d’olive

Du sel

Les ustensiles utilisés dans cette vidéo, cutter, blender et pilon sont interchangeables.

Bon à savoir : Le pesto se conserve plusieurs semaines en bocal au frais. Et en fonction de l’ustensile que vous utiliserez (cutter, blender ou pilon) avec les mêmes ingrédients, vous obtiendrez des goûts différents.

Le pesto accompagne merveilleusement les pâtes et les gnocchis que vous pouvez aussi faire "maison" :

