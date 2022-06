3 recettes à la fleur de sureau pour accompagner tous vos goûters

Cuisinez le sureau, une plante aux nombreuses vertus, à l’odeur agréable et au goût exotique et léger. ​​​​​​​France Bleu a sélectionné les meilleures recettes pour inviter la fleur du sureau dans vos goûters ou desserts !

A l’origine, la plante du sureau était surtout connue pour sa douce odeur, rappelant parfois celle de la vanille. C’est d’ailleurs pour cela qu’elle était surnommée “la vanille du pauvre”. Présente dans des parfums ou des crèmes, il a fallu attendre le XIXe siècle pour que cette fleur se retrouve sur nos tables, transformée en liqueur. Elle a ensuite fait son apparition dans nos cuisines et en a ravie plus d’un ! France Bleu vous propose des recettes pour profiter de sa douce odeur et son agréable goût lors du dessert ou du goûter.

Recette de limonade au sureau , par Jean-Michel Obrecht, producteur et maraîcher à La ferme Obrecht en Alsace. Une boisson qui pétille naturellement et au bon goût de fleur du sureau.

, par Jean-Michel Obrecht, producteur et maraîcher à La ferme Obrecht en Alsace. Une boisson qui pétille naturellement et au bon goût de fleur du sureau. Recette de pain perdu aux fleurs de sureau et fraises , par Régine Rossi Lagorce, chroniqueuse culinaire sur France Bleu Creuse. Parfait pour un dessert floral et sucré.

, par Régine Rossi Lagorce, chroniqueuse culinaire sur France Bleu Creuse. Parfait pour un dessert floral et sucré. Recette de crêpes aux fleurs de sureau, par Marie-Reine Steiner, cheffe du restaurant A l’étoile d’Or en Alsace. Une recette transmise de génération en génération, facile à préparer pour des goûters gourmands !

Quel goût à la fleur de sureau ?

Le sureau est connu pour ses fleurs à l’arôme léger, mais pas seulement. Cet arbuste est aussi connu pour ses baies comestibles qui ont un goût plutôt amer car elles contiennent très peu de fructose. Cuisinées, ces dernières ont un goût qui se rapproche plutôt du fruit rouge.

Quelles sont les propriétés médicinales de la fleur du sureau ?

Le sureau possède des vertus idéales pour lutter contre la fatigue ou un long rhume. Riche en vitamines, en anti-oxydants et anti-inflammatoires, la fleur de sureau ne nous fait que du bien. Pour ses propriétés médicinales, elle est plus souvent utilisée par voie orale sous forme d’infusion.

VIDEO - Le sureau : l’arbre aux fées en noir et blanc