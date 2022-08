3 recettes au basilic qui sortent de l’ordinaire

Comme il nécessite un climat chaud et ensoleillé pour être cultivé, le basilic pousse principalement sur le pourtour méditerranéen. C’est une plante aromatique typique de la cuisine italienne et méridionale. Il parfume les salades, les sauces, les omelettes et tous les plats de pâtes pour notre plus grand plaisir. Mais il sait aussi donner du goût et assaisonner à la perfection d’autres plats qui sortent de l’ordinaires.

Recette de crème glacée au basilic et aux olives. Prenez un shot de fraîcheur en dégustant cette savoureuse glace salée.

Prenez un shot de fraîcheur en dégustant cette savoureuse glace salée. Recette de tarte au basilic et à la courgette. Un plat rapide à préparer grâce aux astuces de Régine Rossi Lagorce, chroniqueuse culinaire sur France Bleu Limousin.

Un plat rapide à préparer grâce aux astuces de Régine Rossi Lagorce, chroniqueuse culinaire sur France Bleu Limousin. Recette de soupe au pistou. Une spécialité de Provence qui devrait faire le tour du monde grâce à son bon goût et sa générosité.

Comment entretenir son basilic ?

Le basilic a besoin de soins et de beaucoup d’attention pour rester en bonne santé. Lorsque vous achetez votre basilic en pot, l’idéal est de le rempoter dans un pot plus gros. Gardez le fond de votre pot humide en arrosant tous les jours. Comme il supporte mal les températures en-dessous de 10°C, il faut qu’il soit exposé au soleil. Et pour la récolte, choisissez les plus belles feuilles et sectionnez la tige en entier pour favoriser de nouvelles pousses. Et surtout, récoltez le basilic juste avant de l’ajouter à vos recettes afin de conserver toute sa fraîcheur et son arôme.

Quels sont les bienfaits du basilic ?

Cette plante aromatique est réputée pour ses propriétés apaisantes. Elle peut aider à calmer l'irritation de la gorge. Elle peut aussi être utilisée pour réduire les inconforts liés à la respiration mais aussi pour diminuer le stress, les tensions et la fatigue. De plus, le basilic est un excellent antispasmodique : son infusion parfumée est efficace contre les spasmes gastriques, les coliques et les flatulences. Ainsi, cette plante semble avoir des effets positifs sur le sommeil et sur la digestion.