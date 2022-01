3 recettes étonnantes à base de haricots blancs

Il existe une multitude de variétés de haricots, chacun étant différent selon leur forme ou leur couleur. Consommé plus souvent cuit que cru, le haricot blanc peut être préparé chaud ou froid. C’est une légumineuse habituellement cuisinée avec une soupe de tomates ou en cassoulet, mais elle peut aussi faire sensation dans des plats complètement différents. France bleu a sélectionné des recettes spéciales et savoureuses pour mettre ce légume en avant. A vous de les tester !

Retrouvez toutes les recettes France Bleu dans Circuits Bleu-Côté Saveurs tous les jours à 10h

Comment se prépare le haricot blanc ?

Les haricots blancs sont souvent consommés secs, même s’ils peuvent aussi se consommer frais, au moment de leur récolte. S'ils sont frais, ils ne se conservent que 2 à 3 jours au réfrigérateur. Tandis que, lorsqu’ils sont secs, ils se conservent plusieurs mois dans un bocal hermétique à l’abri de l’humidité et de la lumière. Avant d’être cuisinés, les haricots secs doivent être trempés une nuit dans l’eau (environ trois fois leur volume) afin de se réhydrater. Il est aussi possible de les trouver cuisinés ou au naturel en conserve, en bocal ou en boîte.

Quels sont les bienfaits du haricot blanc ?

Riche en protéines, cette légumineuse est devenue un aliment essentiel au régime végétarien, tout comme la lentille. Le haricot blanc est aussi très nourrissant (135 calories pour 100 g) et reste diététique lorsqu’il est cuit sans trop de graisse. Également riches en glucides, en sels minéraux et en fer, sa valeur nutritive est un plus dans un plat. Le haricot blanc est aussi une source de vitamines C et A. De plus, lorsque le haricot est frais, il peut être consommé crus et apporter une quantité intéressante de potassium et d'acide folique, ce qui participe à la bonne formation du sang. Voilà un légume qui ravie nos papilles et notre corps !

VIDEO : Découvrez le lingot du nord, un haricot banc fondant et savoureux