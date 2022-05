3 recettes surprenantes pour cuisiner avec la spiruline

Plus souvent utilisée pour faire des cures ou en tant que complément alimentaire, la spiruline peut aussi se cuisiner ! En condiment dans des plats sucrés ou salés, testez les recettes France Bleu et cuisinez à votre tour cette microalgue.

Présentée sous forme de gélules, de poudre et de paillettes, la spiruline est le meilleur aliment du 21ème siècle pour l’humanité d’après l’OMS. Malgré sa taille, cette algue verte regorge de bienfaits pour la santé. Riche en protéines végétales, en vitamines, en antioxydants, et même en fer, elle est définitivement un superaliment. C’est pourquoi France Bleu vous propose des recettes pour pouvoir cuisiner ce produit surprenant !

Recette de smoothie à la spiruline , par France Bleu. Régalez-vous avec une boisson fraîche et bonne pour la santé.

Recette de rouleau de printemps à la spiruline , par Julie Devic, productrice de spiruline à Campagne entre Dax et Mont-de-Marsan. Ajoutez du goût et de la couleur à votre plat grâce à cette microalgue.

Recette de guacamole à la spiruline, par Bruno Chatelard, producteur chez Spiruline des Alpes en Savoie. Pour un apéro toujours plus vert et bon pour la santé !

Vidéo - Un trésor de la nature : la spiruline, un aliment exceptionnel riche et naturel

Quel goût à la spiruline ?

Cette microalgue de couleur verte et de forme spiralée appartient à la famille des cyanobactéries. Et pourtant, elle a un goût bien singulier. Certains la trouvent salée, tandis que d’autres l’associent plutôt à un goût boisé voir de cacahuète. Selon son âge, son goût peut même changer et se rapprocher de celui des algues que l’on connaît mieux. Dans tous les cas, elle a un goût prononcé et il faut la doser avec précision.

Comment s’assurer de la qualité de la spiruline ?

Pour savoir si la spiruline est de bonne qualité ou non, la première chose à faire est de vérifier qu’il y ait bien la mention des termes “Spirulina Platensis” ou “Arthrospira Platensis” figurent sur l’étiquette. Cela permet de s’assurer que le produit vendu n’est pas un dérivé de la spiruline ou un autre composant. Ensuite, la technique de séchage est très importante concernant la qualité gustative de l’algue. La spiruline est généralement séchée à basse température pour pouvoir garantir la conservation intacte de ses filaments. Enfin la couleur et le goût suffisent à reconnaître la qualité de votre microalgue. Si l’odeur est trop forte, le produit a été oxydé et est donc mauvais. Et enfin, la spiruline doit être vert foncé et mat (pas brillant) pour être sûr qu’elle ait été bien conditionnée.