4 recettes savoureuses de lentilles à cuisiner avec ou sans viande !

On a l’habitude du traditionnel petit salé aux lentilles, ce plat emblématique de la cuisine française. Pourtant, il existe une multitude de recettes à faire avec les lentilles, et certaines sont végétariennes d’ailleurs. Découvrez quelques-unes de ces recettes grâce à France Bleu !

Appréciées pour leurs qualités nutritionnelles, les lentilles sont cultivées et consommées depuis des millénaires. Mais il est toujours possible de se réinventer en cuisinant un plat de lentilles et d’en mettre plein la vue à ses convives. Cuisinez les lentilles de façon inhabituelle avec des recettes certifiées France Bleu !

Recette de Dahl de lentilles corail par Claudia de la Camionnette verte à Cabestany près de perpignan. Un mets originaire d’Inde aux savoureuses épices et au lait de coco qui se déguste habituellement avec des naans, une galette indienne.

Recette de salade de lentilles froide et saucisses par Joseph Di Benedetto, chef du Pepe Rosso à Metz. Un plat chaleureux qui fait oublier les lentilles de la cantine aux enfants comme aux grands !

Recette de nuggets de lentilles par Nicolas Guluche, chef du restaurant l'Equilibriste à Strasbourg. Une recette qui permet de manger végétarien et sans gluten tout en dégustant des nuggets !

Recette de houmous aux lentilles par Marie-Hélène Mahé, chef et animatrice culinaire sur France Bleu Paris. Habituellement préparé avec des pois chiches, cet houmous revisité aux lentilles de corail promet d'être étonnant et gourmand.

Quels sont les bienfaits des lentilles ?

Ce légume fait partie de la grande famille des légumineuses. C’est donc un féculent car il a la particularité d’avoir un faible index glycémique. Les lentilles sont rassasiantes et pauvres en matières grasses. De plus, ces petites graines sont riches en fibres et une source de protéines végétales. C’est pourquoi elles sont un aliment de base de la cuisine végétarienne.

Quelles lentilles cuisiner pour quel plat ?

Il existe une flopée de variétés de lentilles, toutes étant grandement savoureuses, mais chacune étant faites pour un type de plat. Pour cuisiner un délicieux petit salé ou des saucisses aux lentilles, préférez les lentilles vertes du Puy ou du Berry. Les lentilles corail seront idéales pour une purée ou une soupe. Tandis que, les lentilles blondes, les plus grosses, sont parfaites pour les salades. Enfin, dégustez les lentilles Beluga, aussi appelées le caviar végétal, en salade ou en bouchées à l’apéro.

