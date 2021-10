A 2 heures de Toulouse, l'art en cave à Saint-Chinian

Dégustation et découverte ce jeudi soir sur le canal du midi à Toulouse. Les vins de Saint-Chinian proposent désormais un musée en cave. L'Art en Cave est un concept unique qui associe l'œuvre d'un artiste contemporain et une cuvée d'exception. Une fresque est réalisée sur les cuves et est donc reproduite sur l'étiquette en édition limitée. Avec le sommelier Thomas Le Duigou, on découvre des vins ensoleillés assez typés et puissants. Et avec Muriel Milhau de l'Office de Tourisme, on se balade sur ces terres du canal du midi jusqu'à St-Chinian.

