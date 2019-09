A Bailleul Le Concours Culinaire International dédié aux professionnels porteurs d’un handicap se déroulera le 5 octobre

Bailleul, France

C'est la 17ème édition du Concours

En 1h30 d’épreuve, il invite une quinzaine d’équipes françaises et internationales à concourir autour d’un thème donné. Le jury, présidé par Guillaume GOMEZ et organisé en un maillage de grands Chefs, porte son attention tout autant sur la technique observée en cuisine que sur le visuel dans l’assiette et bien entendu sur les qualités des stimuli goût, flaveur, odeur.

Si ce concours vise à valoriser le travail de personnes porteuses d’un handicap, il propose avant tout de mettre en avant de vrais professionnels aguerris et passionnés.

samedi 5 octobre de 08:00 à 17:30

Lycée professionnel privé sainte-marie

L'Assiette Gourm'hand est un concours culinaire qui vise à valoriser le travail de professionnels porteurs d'un handicap mental. L'événement se déroule annuellement à Bailleul (59).

Organisé chaque année au Lycée Professionnel Privé Sainte Marie de Bailleul, le concours l'Assiette Gourm'Hand s’inscrit dans une démarche de professionnalisation et de reconnaissance.

Le soutien toujours plus fort de l’Académie Nationale de Cuisine donne à ce concours une ampleur nationale avec des établissements d’accueil venant de toute la France. Ils se retrouvent pour cette manifestation originale de valorisation du travail des personnes handicapées dans le milieu professionnel de la restauration.

Le regard doit davantage se porter sur la qualité des réalisations plutôt que sur une compassion devant le handicap.

La participation des chefs reconnus du monde gastronomique permet de restaurer une meilleure image du handicap et aussi de s'en faire une autre idée. Il est placé sous le Haut-Patronage de Monsieur le Président de la République et bénéficie du soutien particulier de l'ensemble de grandes associations culinaires et gastronomiques françaises.

Infos + ICI : facebook.com/lassiettegourmhand