A la découverte de la ferme Antonini & Co, qui produit la meilleure mozzarella de France

Antonini & Co, c'est le rêve américain, version française. L'histoire d'une famille italienne, venue de Rome il y a un peu moins de 10 ans pour s'installer dans la campagne de l'Aude, et qui produit, au pays du fromage, la meilleure mozzarella de France. Ce titre a été décerné à la suite d'une dégustation à l'aveugle réalisée dans l'émission de télévision Très Très bon, diffusée sur la chaîne Paris Première et notamment animée par notre confrère de France Inter François-Régis Gaudry et la journaliste Elvira Masson. Si ce titre symbolique a donné un coup de projecteur sur le travail de la famille Antonini, les Audois ne s'y étaient pas trompés, et plébiscitaient déjà depuis de nombreuses années ce fromage star de la gastronomie italienne, produit à Val-de-Dagne, à un peu moins de 25 km au Sud-Est de Carcassonne.

La base de la mozzarella, c'est le lait de bufflones, une race de bovins originaire d'Asie. Edoardo nous présente les caractéristiques de cette race, massive mais calme. Copier

L'élevage d'Antonini & Co, dans les jolis paysages du massif des Corbières. © Radio France - A.W.

Il y a bientôt 8 ans, peu après avoir débarqué en Occitanie, la famille Antonini a ouvert le restaurant Bourdasso, à Pradelles-en-Val. Les parents, Fabio et Cinzia, y officient avec les deux fils, Jacomo et Edoardo. Rapidement, l'envie de faire leur propre mozzarella est née du désir d'avoir un produit frais et de qualité. C'est ainsi que l'élevage de bufflones a été lancé, il y a 6 ans.

Antonini & Co, c'est un restaurant, de la mozzarella, de la viande et charcuterie de veau, de la culture de blés anciens pour faire des pâtes, des glaces maison, et depuis peu, des vignes. Copier

La viande de veau, tout comme la mozzarella, sont proposées à la carte du restaurant, mais aussi à la vente directe à destination des particuliers. © Radio France - A.W.

L'élevage a déménagé il y a un an sur le site d'une ancienne écurie, construite par un américain. L'architecture typique du ranch donne un côté western à l'exploitation.

La mozzarella, c'est tout un art. Edoardo nous explique la complexité de l'élaboration de ce fromage. Copier

Le jeune fermier devant le ranch familial. Les bâtiments ont nécessité des aménagements particuliers pour accueillir le laboratoire et permettre l'accueil du public. © Radio France - A.W.

Pas de chance pour l'équipe de France Bleu Occitanie, dégustation impossible : la mozzarella est victime de son succès, et s'arrache comme des petits pains. Vendue notamment sur le marché de Carcassonne du samedi, elle rencontre un franc succès, à tel point qu'une semaine avant notre reportage, tout était vendu avant 10 heures du matin. Pas de mozza, et pas de glaces non plus, puisque la production ne reprend que ce samedi 22 mai. La vente n'est proposée qu'à la ferme le week-end.

Retour sur une idée reçue : ce que l'on appelle chez nous la glace à l'italienne, cela n'existe pas en Italie... Chez nos amis transalpins, c'est plutôt la crème glacée qui est consommée largement. Copier

Une partie de la pièce consacrée à l'accueil du public, malheureusement sans les fameuses glaces maison. © Radio France - A.W.