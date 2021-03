A la découverte du Farou, une gourmandise sucrée ariégeoise, à mi-chemin entre chocolat et caramel

Attention, gourmandise addictive. A l’œil, ce petit morceau de pâte brune collante ressemble à s'y méprendre à un caramel mou. En bouche, vous avez l'impression de déguster le cœur d'un fondant au chocolat. Imparable. Le Farou, produit par Sophie Lefrère dans la cuisine de sa maison à Pamiers, est à découvrir d'urgence.

Présentation du Farou par la productrice. Elle nous détaille une partie du processus de fabrication. Copier

Tout est fait à la main. Après la cuisson, puis une nuit à refroidir au frigo, les plaques de Farou sont découpées puis les morceaux emballés un par un. © Radio France - A.W.

Passionnée par son activité, Sophie Lefrère poursuit son explication avec enthousiasme. La production est répétitive, parfois fastidieuse, mais le résultat en vaut la chandelle. Copier

Sophie Lefrère a travaillé dans le milieu de l'éducation aux quatre coins du monde. De retour en France, dans sa région natale, elle a souhaité lancer sa petite affaire et reprendre une recette de sa mère pour en faire une nouvelle spécialité locale.

Sophie nous raconte son parcours et l'histoire familiale du Farou. Pas facile de monter son entreprise, mais la motivation de porter un beau projet l'a largement emporté sur les difficultés. Copier

C'est une idée originale et gourmande à l'approche de LA fête annuelle du chocolat, Pâques. / Radio France © Radio France - A.W.

Le Farou est disponible en circuits courts depuis un an, puisque Sophie Lefrère vient tout juste de démarrer son activité. Le produit plaît beaucoup, et se vend bien, à une échelle artisanale. La productrice aimerait aménager un local dédié à la fabrication, et envisage de faire différentes versions aromatisées avec des spécialités locales, comme le safran et la violette.

Dégustation ! Un moment de pur bonheur. Copier