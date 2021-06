A la découverte du monde passionnant des herbes aromatiques et fleurs comestibles bio de Safr'arômes

Bénédicte Wernher cultive des plantes aux vertus gustatives et médicinales à Brens, dans le Tarn. Au-delà des classiques, thym, origan ou encore coriandre, elle propose une large palette de variétés végétales peu connues, étonnantes et bonnes pour notre santé. Rencontre.

Bénédicte dans une partie de son jardin avec une trentaine de plantes bichonnées devant elle, et derrière, une petite friche qui sert de refuge de biodiversité pour nourir le sol et les plantes.

Epinard-fraise, thé des jardins, agastache anisée, camomille matricaire, basilic sacré ou encore rosier ancien... Le jardin de Bénédicte Wernher pourrait être l'extension vivante et extérieure d'un muséum d'histoire naturelle, avec une grande diversité de plantes peu cultivées. D'autant que cette productrice d'herbes aromatiques et de plantes médicinales est une guide passionnante et passionnée, qui aime apprendre et partager son savoir.

Bénédicte nous présente une partie de son jardin, particulièrement bien entretenue. Elle y cultive une trentaine de plantes.

Dans ce jardin personnel, situé juste derrière sa maison, pas de culture à grande échelle : la plupart des plantes y sont cultivées en un seul exemplaire. © Radio France - A.W.

La gérante de Safr'arômes a une démarche très respectueuse de l'environnement et du cycle naturel des plantes. Elle travaille en agriculture biologique et fait en sorte d'associer les plantes, pour que leur croissance mutuelle soit bénéfique. Bénédicte favorise la faune et les insectes qui fertilisent le sol.

Présentation d'un petit carré de jardin laissé à l'état naturel, sans intervention, et qui sert de refuge aux insectes.

Chez Safr'arômes, pas de produits chimiques ou de motoculteurs : un peu de désherbage manuel et à la rigueur du purin d'orties pour booster les plantes au sortir de la période de gel du mois d'avril. © Radio France - A.W.

Derrière la maison de cette spécialiste des herbes, un tout nouvel atelier de séchage et de transformation a été installé pour offrir davantage de confort de travail et une meilleure préservation des qualités des plantes.

La petite serre, espace d'expérimentation et de préservation.

Le séchoir a été construit par Bénédicte et son mari. Il contient un déshydrateur électrique, ce qui permet de mieux conserver les vertus médicinales des plantes. © Radio France - A.W.

Safr'arômes, c'est du sirop au safran, des mélanges d'herbes aromatiques classiques ou moins connues, ou encore des plantes médicinales en mélanges de tisanes. Une diversité de produits qui évolue au gré de la saisonnalité.

En plus de son jardin, Bénédicte Wernher possède un champ de plusieurs hectares où elle cultive des plantes aromatiques de manières quasi sauvage. Explication.