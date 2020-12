Antoine Labroche et Cédric Pariente font partie de ces jeunes entrepreneurs dont l'activité naissante a été secouée par cette folle année 2020. Loin de se laisser abattre, ils proposent de la restauration à emporter et poursuivent leur recherche culinaire pour offrir des plats savoureux aux clients.

A Montauban deux jeunes restaurateurs, Antoine et Cédric, se serrent les coudes pendant ce confinement

Cédric Pariente a ouvert son restau/coffee shop il y a un an et demi après avoir été pâtissier en restauration.

Le secteur de la restauration souffre. Derrière cette phrase, se trouvent des dizaines de milliers de serveurs et de cuisiniers qui ne peuvent pas travailler, ou alors au ralenti, et qui attendent, angoissent, s'ennuient. Une situation difficile que surmontent avec bonhommie et fatalisme deux jeunes cuisiniers trentenaires, voisins dans le centre-ville de Montauban.

Antoine Labroche a lancé Antoine restaurant omnivore il y a 2 ans et demi au 10 de la rue d'Auriol. Cédric Pariente a ouvert la Fabric de Cédric au 6 de cette même rue au printemps 2019. Les deux néo-entrepreneurs ont été frappés par la foudre quand le premier confinement a été décrété. Mais après voir été groggy pendant quelques jours, ils ont relevé les manches et sont retournés en cuisine, pour proposer de la vente à emporter. Une activité minimale qui leur permet de garder la main, payer les charges, préserver le lien avec les clients et pour Antoine, sortir de temps en temps certains de ses salariés du chômage partiel.

Antoine Labroche nous présente son restaurant. Copier

Le porc noir gascon, un produit qu'Antoine aime travailler en ce moment. Filet mignon roulé dans une daube de joue puis dans du jambon et enfin recouvert de pâte feuilletée, le tout cuit au four. © Radio France - A.W.

A quelques mètres du restaurant d'Antoine, la Fabric de Cédric et sa cuisine ouverte sur la salle. En temps de paix, les clients peuvent voir le pâtissier à l’œuvre. Tout en préparant quelques bases pour les gâteaux du lendemain, il nous présente son lieu de convivialité.

Attention, Cédric n'aime pas les étiquettes ! Sa Fabric n'est ni un restaurant, ni un salon de thé. Il nous présente le concept qu'il a mis en place. Copier

Voir le pâtissier travailler sur son comptoir, devant les clients, est un réel plaisir © Radio France - A.W.

Retour chez Antoine : les deux amis cuisiniers proposent de faire goûter leurs produits, dans le respect des consignes sanitaires.

Le cuisinier décrit et explique comment il prépare son plat à base de porc noir. Copier

C'est ce genre de plats qu'Antoine vous propose de venir chercher au restaurant et de déguster chez vous ou au travail. © Radio France - A.W.

Attention, écouter cette séquence va forcément vous donner faim : le pâtissier présente ses tartes et gâteaux. Copier