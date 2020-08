On a testé pour vous : le croissant à la lavande

Dorés, parfumés, croustillants sur le dessus, moelleux à l'intérieur... le croissant à la lavande est la star de l'été, dans la boulangerie de Frédéric Roy, à Nice. L'idée lui est venue il y a deux mois, pendant ses vacances.

C'est en se promenant sur le marché d'Antibes que l'idée lui vient : "Je suis passé devant ce rayon avec plein d'herbes de Provence et en sentant l'odeur de la lavande je me suis dis : tiens, c'est vraiment une odeur qui me plaît, je vais en acheter et je verrai plus tard ce que je ferai avec." Deux mois après, il met au point sa recette et commercialise son croissant à la lavande.

Le croissant est commercialisé depuis 15 jours et rencontre un franc succès. Julia était peu convaincue au départ... mais elle s'est laissée séduire : "Finalement ça passe assez bien. C'est très fin ! C'est assez étonnant mais c'est très bon." Nadira, elle, est conquise : "Le croissant était très très bon, le goût est parfait", déclare-t-elle, encore sous le coup de l'expérience culinaire.

Pour atteindre le bon équilibre dans les saveurs, Frédéric Roy fait infuser la lavande, la filtre et parfume sa pâte avec l'eau obtenue.

Il fait chaque jour une soixantaine de croissants...Mais pour en avoir, il faut se lever tôt : il n'en reste souvent déjà plus vers dix heures du matin.