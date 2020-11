A Toulouse, Albi, et dans la région France Bleu Occitanie soutient les restaurateurs

Parce que le monde est en train de changer. Que certains établissements incarnent déjà ce changement. Et que d’autres commencent à vouloir prendre ce virage important, il nous semblait essentiel de les référencer, de les accompagner, de les mettre en avant. Sophie Franco, co-fondatrice de la food locale.

A Toulouse, le hashtag Resto Pantoufle est lancé. Soutenir les restaurants toulousains qui font des plats à emporter. #restopantoufle. La Foodlocale, c’est un blog, une plateforme date du 1er confinement. C'est pour la recherche de commerces alimentaires engagés (restos, épiceries).

La Food locale, à retrouver notamment sur Facebook.

Certains restaurants toulousains se réinventent pour proposer des plats à emporter. Sophie Franco met en avant notamment : Tête en l'Air / Une Table à Deux / Aux Pieds sous la Table / Mongelli.

Notre chef du jour est albigeois

Le Guide Michelin dit de l'épicurien que "c'est l'adresse branchée d'Albi, et à raison ! La déco, au design épuré, témoigne d'un bel esprit nordique ; d'ailleurs le chef est d'origine suédoise, et il concocte de jolies assiettes dans l'air du temps, gourmandes, copieuses et bien ficelées. Ajoutons à cela une carte des vins judicieuse et un service efficace". Seulement voilà, vu le contexte sanitaire, l'Epicurien est fermé au public mais propose des plats à emporter.

Rikard Hult ouvre un restaurant dans une jardinerie au Séquestre (81) en 2021. Il l'annonce sur France Bleu Occitanie avec Alban Forlot dans La Vie en Bleu entre 9h et 11h.

Et si on allait chez les animateurs ?

Ce jeudi c'est Brigitte Palchine qui nous accueille dans sa cuisine et ça vaut le détour ...

Pour faire les muffins de Caroline :

Ils vous faut pour 6 muffins moelleux au chocolat : 110 grammes de farine de tamisée, 30 grammes de cacao non sucré, 5 grammes de levure chimique, 120 grammes de sucre et une petite pincée de fleur de sel. Prévoir aussi 50 grammes d'huile neutre, 1 oeuf et 120 grammes de lait

Caroline travaille dans un salon de thé à Saint-Orens-de-Gameville (31), les délices de pitcho. Elle nous explique que des douceurs à emporter sont proposées durant ce confinement aux nouvelles halles gourmandes.