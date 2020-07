A Toulouse, l'Italie a un nouveau restaurant : Fratelli

Entre rue de la Colombette et rue Peri, à deux pas du bar Le Frog and Rosbif, reportage à Toulouse au nouveau restaurant italien qui propose des tapas et de la bonne humeur chez Fratteli, 13 rue de l'Industrie.

Fratelli à Toulouse, a puisé dans ses racines et ramené de ses voyages en Italie une cuisine généreuse et populaire. Alban Forlot est avec Jean-Christophe et Gérardo devant le grand bar du restaurant.

"La bonne cuisine c'est le souvenir" Georges Simenon

Fratelli n'est pas une pizzéria. On vous explique la différence dans le reportage audio entre pizzéria et restaurant plus traditionnel en Italie. On vous dit tout aussi sur la carbonara et la bolognaise au canard.

L'intérieur du Restaurant Fratelli © Radio France - Alban Forlot

Merci à JC, Gérardo, le chef et toute l'équipe italienne de ce restaurant Fratelli, 13 rue de l'Industrie à Toulouse.

Le restaurant est ouvert depuis le 2 juillet 2020.