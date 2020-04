Dax/Sud Landes: où vous approvisionner en circuit court pendant le confinement

Pendant cette période de confinement France Bleu Gascogne 100% solidaire recense pour vous dans les Landes, et en particulier ici sur le secteur Dax/Sud Landes, les producteurs, artisans des métiers de bouche et restaurateurs à votre service.

Les solutions pour vous approvisionner en circuit court pendant de confinement ne manquent sur le vaste secteur de Dax/Sud Landes. Retrouver ici la liste non exhaustive des solutions qui s'offrent à vous près de chez vous.

Drive et livraison sur Dax

En ces temps de confinement les producteurs sont à votre service et continuent de produire malgré un manque de main d'oeuvre pour certains. A Dax ils se réunissent pour vous aider à remplir frigo et placards. Entre drive et livraison à vous de voir.

Le drive Dax-yzosse: pour vous approvisionner auprès de ce drive il faut vous inscrire puis commander vos produits avant le mardi 12H, régler en ligne et venir chercher votre commande le jeudi de 12 à 18h.

Le drive Lou Gran Païr , le drive de Oeyreluy : Un drive organisé par la conserverie artisanale du même nom. Plus d'infos au 06 28 50 00 97 - 06 37 80 49 27. Mode de paiement sur place : chèque, espèces ou carte Bleue.

Le Bon Panier :Les commerçants du marché s'unissent durant la période de confinement pour vous livrer, chez vous, les mêmes produits et aux mêmes tarifs, tout cela dans le strict respect des consignes sanitaires. Livraison sur le Grand Dax ou plus loin si achats groupés...

Des producteurs en vente directe

Les producteurs près de chez vous continuent plus que jamais la vente directe.

La Ferme du Pont à Bénesse Maremne pour acheter vos asperges, ouverte le mercredi et samedi matin de 10h à 12h ou le vendredi après midi de 15h à 18h.

Chez Ferni - Rôtisserie, de retour à Saint Jean de Marsacq

La Ferme Mathio à Saubion vous attend pour vos paniers de légumes mais aussi pour quelques douceurs pâtissières.

La Ferme Villenave à Tosse, asperges et fraises de qualité soigneusement travaillées en culture raisonnée et responsable.

La Ferme Darrigade à Soustons prend vos commandes :

Les Fromages de Flore à Hossegor, livraison à domicile possible.

La ferme Dache Dise à Tarnos pour tous vos légumes:

Dans les Landes les bouchers mais également les boulangers se mettent à livrer. Retrouver aussi ici la liste des marchés autorisés dans les Landes.