Aillade d’asperges

Pour cette recette la variété des asperges -blanches, violettes ou vertes- importe peu par contre il est préférable que l’ail soit frais. Si vous utilisiez de l’ail sec, 1 gousse par personne suffirait car sec il est moins vif !

Vous pourriez servir cette recette avec un œuf frit ou poché et les pointes d’asperges réparties autour.

*A chacun de choisir le nombre d’asperges, le nombre donné dans la recette est de 5 à 6 asperges assez grosses, à chacun d’interpréter et d’augmenter ou de diminuer les proportions des autres ingrédients selon le nombre d’asperges.

**Pour la cuisson la taille de la casserole est importante, il faut que les asperges soient serrées dedans, ainsi la cuisson sera plus rapide.

***Pour tenir au chaud, couvrir et déposer dans le four Th 7 (210°)

Par personne :

5/6 asperges ou +*

Sel, poivre

½ c à c de matière grasse

2 + 1 gousses d’ail frais épluchées

1 c à c de persil finement ciselé

1 c à c de crème fraîche

Couper les pointes des asperges et les réserver. Eplucher les tiges et ôter la base si elle est dure. Détailler en petits morceaux et les placer dans une casserole** avec de l’eau à hauteur, ajouter 2 gousses d’ail, saler et poivrer et cuire à feu fort jusqu’à complète évaporation de l’eau. Egoutter si nécessaire. Mixer ajouter la crème, mélanger, mélanger et tenir cette « purée » au chaud***. Emincer finement la gousse d’ail restante. Chauffer la matière grasse, hors du feu déposer les pointes d’asperges, l’ail émincé, remuer afin que tous soit totalement enrobé de gras. Faire dorer à feu modéré. Dresser les pointes d’asperges et l’ail sur la purée, saupoudrer de persil et servir. Belle cuisine à tous, à demain, Régine