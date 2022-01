Ajoutez de la truffe noire dans tous vos plats !

La truffe noire est l’un des champignons les plus prisés dans le monde culinaire. Rare et mystérieuse, elle a souvent été victime de croyances et superstitions. Au Moyen-Age, elle était accusée d’être du poison et d'être ensorcelée ! Mais dès qu’elle est entrée dans nos cuisines, cette truffe empoisonnée a été surnommée le diamant noir. France Bleu vous propose alors trois savoureuses recettes à plusieurs carats pour vous régaler avec de la truffe.

Recette d’omelette aux truffes, par Lili Mathieu, gagnante du concours 2017 de la Fête de la Truffe à Sorges. Un mariage de goût simple mais efficace, vos omelettes parfumées à la truffe seront toujours délicieuses.

Recette de beurre à la truffe, par Yves Schweitzer, président de l’association meusienne des planteurs et promoteurs de la truffe lorraine. Un beurre qui ne va pas seulement apporter de la matière grasse à vos plats, mais aussi les arômes de truffe.

Recette de risotto à la truffe et au céleri rave, par Christian Pilloud, chef du restaurant Mon Plaisir à Chamesol dans le Jura. Un risotto qui sort de l’ordinaire grâce à l’association de la truffe et du céleri rave.

Pourquoi la truffe est-elle si chère ?

La truffe est un produit de luxe car elle est très rare mais aussi très demandée. Sa rareté vient du fait qu’elle est difficile à cultiver. En France, elle n’est pas implantée dans tout le territoire, seulement dans les régions qui ont un sol favorable à sa culture. Ce champignon a besoin de chaleur, d'un bon ensoleillement et d'un terrain calcaire filtrant bien spécifique. Ainsi, les truffes proviennent en majorités du sud et de l’est de la France. Les plus commercialisées sont les truffes noires du Périgord, de Bourgogne et de Provence.

Comment trouver des truffes ?

Pour pouvoir trouver des truffes, il faut se rendre en forêt et dans les bois, et faire ce qu’on appelle le cavage de truffes. Elles se trouvent près des racines, dans la terre. Les truffes ont des affinités avec les châtaigniers, les chênes, les tilleuls, les charmes et les noisetiers. Mais attention, il ne faut pas piocher la terre autour des arbres pour les récolter, le risque étant de détruire les prochaines récoltes. La récolte de ces trésors culinaires est contrôlée. Il faut suivre les dates d’ouverture et de fermeture de la saison de cavage, sinon vous risquez de fortes amendes. De plus, il vous faut une autorisation de la mairie ou contacter les propriétaires de forêts privés qui louent leur espace aux particuliers.

Quels sont les bienfaits de la truffe ?

En plus de son goût d’exception, la truffe est un atout pour la santé. Comme tous les champignons, elle est peu calorique et riche en eau et en fibres. Mais elle est aussi pleine de vitamine A, D et K, un avantage pour le système immunitaire. Enfin, elle est aussi réputée pour favoriser la sensation de satiété, un aliment parfait pour un corps sain.