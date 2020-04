Chalosse-Tursan: où vous approvisionner en circuit court pendant le confinement

Dans les Landes France Bleu Gascogne 100% solidaire recense pour vous les producteurs, artisans des métiers de bouche et restaurateurs à votre service en Chalosse-Tursan pendant cette période de confinement.

L'approvisionnement via les circuits courts en Chalosse et Tursan

Durant cette période où nous luttons contre le Coronavirus, France Bleu Gascogne 100% solidaire recense dans les Landes et en l’occurrence ici en Chalosse-Tursan les producteurs mais aussi les artisans (boulangers, bouchers, charcutiers, ...) et restaurateurs qui sont à votre disposition, qui livrent près de chez vous ou organisent des drives.

Les producteurs plus que jamais sur le pont

Dans les Landes et en Chalosse-Tursan les producteurs s'activent pour vous simplifier la vie et vous permettre de manger local. Beaucoup proposent des livraisons autour de chez eux, des drives ou encore de retraits en point relais. Le circuit court n'a jamais autant fonctionné. Voici quelques bonnes adresses:

La Ferme des Eschourdes à Donzacq vous propose ses produits : confits, rillettes, foies gras, plats cuisinés, poulets, pintades, canards gras et tous les dimanches le poulet de la ferme "rôti" à la rôtissoire ! Livraison possible sur Baigts, Montfort en Chalosse, Poyartin, Castelnau Chalosse, pomarez, Castel, Amou.

Les yaourts d'Amou, les Yamou, du producteur laitier Arnaud Grégoire sont en vente directe comme d'habitude dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité le vendredi 16h30-19h30 et le samedi 9h-12h.

Le Jardin de Fredel à Audignon propose de livrer à domicile des légumes de saison ainsi que des plants de légumes : vos commandes au 06 15 11 53 84.

La clé des Champs à Grenade sur Adour, le magasin de producteur continue de vous livrer de très beaux paniers en différents endroits près de chez vous.

La Ferme Tauzia à Montaut (foie gras entier d’oie et canard, confits, magret fourré au foie gras, gésiers, rillettes) propose pour ses clients locaux un drive sur la ferme le vendredi 10 avril 2020 de 17 h à 19 h, renseignements et commandes au 05 58 76 14 24 ou au 06 07 15 62 36. Possibilité de commandes groupées. La ferme propose également à ses clients de Mimizan et des alentours une livraison A DOMICILE de caissettes de canards gras, le SAMEDI 11 AVRIL 2020 comprenant magrets frais, cuisses confites sous vide, et plusieurs autres produits.

La Ferme Hartaban à Montsoué propose des livraisons les mercredis (légumes, fruits, viandes, œufs, huiles...). Les commandes sont à effectuer avant les lundis 11h. Tous les renseignements au 07 72 12 33 40, manu.schilling@gmail.com.

L'Atout Fermier, magasin Paysan propose les livraisons à domicile pour les personnes ne pouvant se déplacer. Toutes les infos ici ou bien à ce numéro : 05 58 06 35 37.

La brasserie Micromégas vous propose ses bières fraîches à emporter les vendredis et samedis, 11h - 19h à la brasserie.

La Ferme Duspouys à Cazalis propose un drive pour vos fruits et légumes de saisons:

A Saint-Sever un restaurateur vous fait à manger

Le chef cuisinier Nicolas Fort du restaurant l'Art des Mets à Saint Sever vous propose ses plateaux repas à emporter. Tous les midis du lundi au vendredi vous pourrez profiter de plateaux repas à 12 € (entrée, plat, dessert). Réservation la veille par mail contact@lartdesmetsaintsever.com.

Les transporteurs du Frais Chalossais mobilisés avec les artisans et commerçants du secteur

Livraison des transports frigorifiques Le Frais Chalossais en association avec de nombreux artisans du secteur. Livraison de produits alimentaires à destination de tous dans un périmètre restreint autour d’Hagetmau dont voici les communes :Hagetmau, Dumes, Eyres-Moncubes, Sainte-Colombe, Sarraziet, Montsoué, Saint-Sever, Audignon, Banos, Horsarrieu, Doazit, Montaut, Maylis, Larbey, Caupenne, Bergouey, Serrelous, Saint-Cricq-Chalosse, Bastennes, Gaujacq, Brassmpouy, Pomarez, Castel-Sarrazin, Amou, Casteignos, Argelos, Momuy, Cazalis, Lacrabe, Poudenx, Monségur, Peyre, Mant, Samadet, Serre-Gaston, Aubagnan, Montgaillard, Saint-Aubin, Donzacq, Nassiet, Morganx, Bats, Urgons, Saint-Loubouer et Coudures.

Voici la liste des commerçants où vous pouvez passer votre commande :

Les livraisons seront assurées par le Frais Chalossais le Jeudi et vendredi entre 14H et 18H. Pour cela rien de compliqué passez vos commandes du lundi au mercredi dans les différents commerces (1 ou plusieurs) le paiement se fera au choix soit paiement sur leur site internet ou par chèque remis au chauffeur lors de la livraison et la livraison vous sera facturée 10€ à l’ordre du Frais Chalossais par chèque ou espèce.

