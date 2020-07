Une recette ultra-facile, aromatique, douce et savoureuse tout cela grâce à la douceur des échalotes cuites dans leur peau et au caractère du fromage.

Amuses bouches crème échalote/chèvre

Une recette ultra-facile, aromatique, douce et savoureuse tout cela grâce à la douceur des échalotes cuites dans leur peau et au caractère du fromage. Des carottes râpées ou une salade verte bien aromatisée accompagneront merveilleusement cette recette.

*Avant de cuire les échalotes, s’assurer qu’elles soient propres et ôter les petits poils des racines.

Par personne :

2 tranches de pain de campagne (ou autre)

8 échalotes non épluchées*

14 petits morceaux de fromage de chèvre à T° ambiante.

Mettre les échalotes dans une casserole avec de l’eau à hauteur, porter à ébullition puis baisser la flamme et cuire 20 min. Les égoutter, en extraire la pulpe et la mixer. A cette pulpe ajouter 8 morceaux de fromage finement émincés et remuer. Etaler la préparation sur les tranches de pain. Dessus, répartir le fromage restant et enfourner sans préchauffage 15min Th 8 ou au micro-onde 1min 30. Servir chaud, tiède ou froid.

Belle cuisine à tous, Régine