Annabelle Vidal, une jeune agricultrice héraultaise, représentera l'Occitanie au Trophée du maraîchage

À 28 ans, et après seulement trois ans de maraîchage, Annabelle Vidal des Rêves d'Annabelle a enthousiasmé le jury. Coiffeuse de formation, la jeune femme a fait le choix du cœur et décidé de se lancer dans la production de fruits et légumes à Avène, dans l'Hérault, en 2018. Elle a commencé avec 3.000 mètres carrés et cultive aujourd'hui une surface d'un hectare. Sa distribution se fait exclusivement en circuits courts, en vente directe, notamment par le biais de paniers hebdomadaires, d'un marché de producteurs et de livraison au prestigieux hôtel Pierre Fabre. Elle a des responsabilités au sein de la chambre d'agriculture et intervient dans des écoles et à l'occasion de forums pour vanter son métier. Annabelle Vidal projette d'ouvrir un point de vente dans le hameau où se trouve son exploitation et de mettre en place un laboratoire de transformation.

Elle représentera l'Occitanie à l'occasion de la finale nationale du Trophée des maraîchers, organisée en septembre à la Foire de Chalons, dans la Marne. C'est le deuxième rendez-vous fermier après le salon de l'agriculture de Paris. Ce Trophée est proposé chaque année depuis 2018 par l'interprofession fruits et légumes, Légumes de France, pour valoriser des maraîchers et permettre des rencontres. Son président, Jacques Rouchausse, a participé au jury aux côtés de Bertrand Moulins, acheteur fruits et légumes pour Métro (qui a accueilli la finale régionale ce lundi), de Michel Ramon, représentant Occitanie pour la caisse fédérale du Crédit Mutuel, et d'un animateur de France Bleu Occitanie.

Trois autres candidats ont présenté leur projet. Sylvain Collet, qui produit des endives, des asperges et des champignons en Haute-Garonne, dans le Lauragais, est un visionnaire : il pense à toutes les étapes de la production, cherche à éviter le gaspillage des ressources, et a vraiment à cœur le bien-être des salariés. Il termine sur la deuxième marche du podium.

En troisième position, Kévin Blanjou produit des melons à Lendou-en-Quercy dans le Lot, et a engagé une démarche de certification HVE (Haute Valeur Environnementale). Enfin Didier Salgado, des Hautes-Pyrénées, fait notamment pousser tomates, concombres et aubergines. Il fait écouter de la musique à ses plantes : les vibrations aident notamment à lutter contre les parasites