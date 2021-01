Sommelier, c'est un métier lié à l'univers du vin. Mais il correspond parfaitement à l'activité d'Anne-Louise Morin, jeune dirigeante de Tea'Magine, une petite société qui fait de la création de thés et de tisanes personnalisés et bio, pour les professionnels et les particuliers.

Anne-Louise Morin est sommelière du thé à Toulouse, un métier rare et gourmand

Tanins, texture, palette aromatique, terroirs, fermentation... Tous ces mots sont généralement associés à la présentation et la dégustation d'une cuvée de vin. Mais ils peuvent très bien s'adapter à un autre contexte, celui des thés et des tisanes, qui présentent également des qualités gustatives que l'on peut décrire avec un vocabulaire riche, varié, technique, parfois savant, parfois pompeux. Et comme pour le vin, ce champs lexical gourmand met l'eau à la bouche quand il s'agit d'un assemblage de thé. Preuve par l'exemple lors de cette rencontre passionnante avec Anne-Louise Morin, créatrice de Tea'Magine, une société toulousaine qui propose de personnaliser des assemblages de thés ou de tisanes.

Anne-Louise Morin dans son atelier de création sur le Marché d'intérêt national (MIN) de Tououse. © Radio France - A.W.

Amoureuse du thé depuis l'adolescence, la jeune femme de 26 ans rêvait d'ouvrir un salon de dégustation. Elle a orienté son parcours scolaire dans ce but, en choisissant des études de commerce. Mais sur Toulouse, la concurrence est telle qu'Anne-Louise Morin a décidé de tenter une autre aventure, celle de créatrice d'assemblages. Pour cela, pas d'école : elle a suivi une formation pratique de quelques mois chez l'une des rares sommelières du thé en France, à Bordeaux.

A l'issue de cet apprentissage, elle a lancé sa boutique de création en ligne, il y a trois ans, avant d'ouvrir un atelier et un magasin l'an dernier sur le Marché d'intérêt national de Toulouse (MIN), marché de gros qui fournit les métiers de la restauration et les commerces de proximité. Anne-Louise est aujourd'hui ravie de ce choix puisqu'elle fournit les professionnels, et ne connaît pas vraiment la crise, au contraire, malheureusement, des salons de thé...

Tea'Magine est installé dans le pavillon des fleurs du MIN de Toulouse. Près de la vitrine, Anne-Louise Morin remplit son rayon tisanes. © Radio France - A.W.

Plusieurs dizaines de thés différents sont proposés. © Radio France - A.W.

Dans une deuxième partie de son local du MIN de Toulouse, l'atelier, Anne-Louise Morin créé des thés et des tisanes puis fait les assemblages. Un lieu particulièrement odorant.

