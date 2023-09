Anthony Aulnette sommelier-caviste mayennais nous partage sa passion pour le vin

Sommelier, caviste ou encore œnologue, il existe différentes professions dans le monde du vin. Anthony Aulnette sommelier-caviste nous éclaire.

« L’œnologue, c’est un peu le chimiste, celui qui va conseiller le vigneron au niveau de ses assemblages. »

Chaque année le vin est unique et raconte une histoire différente. Cette année, avec les fortes chaleurs la concentration de sucre est extrême dans les vignes. Les vendanges doivent donc s’effectuer plus tôt et les baies de raisins sont plus petites.

« C’est pas parce qu’une année est très chaude que l’on va avoir de la quantité ».

Avant de déguster un vin il faut vérifier sa température. « Entre 16 et 18 degrés, ce sont les températures idéales pour le service d’un vin rouge quelques soit la saison ». Les vins blancs, champagne et rosés doivent être servi de manière générale aux alentours de 8 à 10 degrés.

