Au Château Moulin-Caresse à St Antoine de Breuilh

Le Domaine Moulin Caresse à St Antoine de Breuilh est la propriété de la famille DEFFARGE depuis 1749. Jean-François et Sylvie DEFFARGE et leurs enfants Benjamin et Quentin gèrent actuellement le domaine qui se transmet de génération en génération. Vins rouges et vins blancs sont à découvrir.

Saint-Antoine-de-Breuilh, France

Le plus célèbre enfant de Montravel est sans nul doute Michel Eyquem de Montaigne qui, après avoir exercé les fonctions de maire de Bordeaux, se retira dans ses terres, où il rédigea ses Essais. Non loin de là, sur la rive droite de la Dordogne, entre Castillon-la-Bataille à l'ouest et Sainte-Foy-la-Grande à l'est, l'AOC montravel est délimitée sur quatorze communes (dont St Antoine de Breuilh), dans la partie occidentale du département de la Dordogne. Partie intégrante du Bergeracois, l’AOC Montravel rouge est la 13ème et plus jeune AOC des vins de Bergerac. Une AOC (Appellation d'Origine Contrôlée) qui jouxte des vignobles du Bordelais : à l'est, le Libournais et au nord, l'Entre-deux-Mers et le pays foyen.

Jean-François Deffarge © Radio France - Bernard Guyot

Photo de famille DEFFARGE

La propriété du Château Moulin Caresse comprend 52 hectares de vignes. Elle ne cesse de s’agrandir… Les vignes sont plantées à un minimum de 5000 pieds par hectare. L'écartement entre rangs ne doit pas dépasser deux mètres et l'écartement entre ceps dans le rang doit être au moins de 0,80 mètres. Ces mesures visent à entretenir une concurrence entre ceps pour l'accession aux éléments minéraux du sol favorables à une bonne richesse du raisin en sucre et en arômes.

Dans les vignes © Radio France - Bernard Guyot

Au Château Moulin Caresse, 5 cuvées sont à découvrir : Tout d'abord les vins rouges qui sont amples, structurés avec un fruité et une souplesse liée à la présence majoritaire du merlot N et puis les vins blancs secs qui sont équilibrés entre les arômes floraux et fruités et les arômes minéraux.

Les 2 frères : Quentin et Benjamin DEFFARGE © Radio France - Bernard Guyot

Le Chai de vinification (les cuves) © Radio France - Bernard Guyot

De leur côté, Laurence et Cédric Tomada du restaurant "Côté Bastide" à Sainte Foy la Grande proposent une cuisine gourmande qui est réglée sur les saisons, avec une affection particulière pour les tartares (poisson, canard, veau ou bœuf). L'alliance mets -vins est toujours de bon conseil. avec évidemment sur la carte des vins le Château Moulin Caresse.

Laurence et Cédric Tomada du restaurant Côté Bastide à Ste Foy la Grande © Radio France - Bernard Guyot