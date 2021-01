Au château Terre Fauve, Morgane et Nicolas incarnent la nouvelle génération du vignoble de Fronton

Morgane Jouan et Nicolas Baudet sont à la tête du Château Terre Fauve depuis début 2019. A tout juste 27 ans, ces deux œnologues de formation cassent les codes de l'appellation Fronton, à cheval sur la Haute-Garonne et le Tarn-et-Garonne. Ils se laissent guider par leurs envies.

Un mur fraîchement repeint, un petit carreau cassé. Au premier coup d’œil, la façade du Château Terre Fauve montre au visiteur ce qu'il se passe sur ce domaine viticole de l'appellation Fronton : le renouveau est en cours, mais il reste du boulot. Morgane Jouan et Nicolas Baudet, deux jeunes œnologues qui viennent tout juste de reprendre la propriété ont déjà beaucoup fait en quelques mois. Et ils prévoient de faire beaucoup plus. Mais l'essentiel est là, puisque leurs nouvelles cuvées, reflets de leur créativité, sont déjà commercialisées et rencontre un beau succès.

Présentation des personnages. L'entousiasme et la joie de faire le métier qu'ils ont choisi s'entend clairement. Copier

Le Château Terre Fauve, un beau terrain de jeu et un domaine plein de charme pour Morgane et Nicolas. © Radio France - A.W.

Les jeunes patrons de ce petit domaine disposent de 11 hectares de vigne. Une propriété à taille humaine qui suffit pour permettre à ce couple d’œnologues de s'amuser, de travailler le vin à leur image, avec de la rigueur, de la créativité et une touche artistique.

Promenade dans les vignes, à la découverte du domaine. Les jeunes propriétaires nous racontent leurs parcours. Copier

En ce début d'année, le travail de la vigne consiste à faire la taille, qui va contribuer à déterminer les rendements attendus. © Radio France - A.W.

L'oenologie pour les nuls : Morgane Jouan explique son métier en 1 minute chrono. Clair, net et précis. Copier

L'oenologue est un peu le médecin du vin.

Morgane et Nicolas proposent des cuvées classiques en AOP Fronton, avec un assemblage des cépages typiques du terroir, comme l'emblématique négrette. Mais ils travaillent surtout en vin de France, une appellation qui leur permet de faire les vins qu'ils veulent.

Revue des vins du Château Terre Fauve. Avec du classique et de l'original. Copier

Le visuel des étiquettes témoigne d'une recherche esthétique, et de la volonté de Morgane et Nicolas de laisser s'exprimer leur touche artistique. © Radio France - A.W.

Déambulation commentée dans le chai, pour compléter la visite du domaine. Copier

Morgane et Nicolas font vieillir une partir de leur vin dans des amphores en grès. © Radio France - A.W.