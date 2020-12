Au cœur des vignes à Château Belles Filles à Thénac

Reportage Bernard Guyot et prise de son Alexandre Bucquoy.

Maryvonne et François de Conti ont acquis la propriété Château Belles Filles en 1999 après un séjour sur l'île de La Réunion et encore avant à Madagascar. Se rapprocher de la famille et donner un sens à leur vie était une bonne raison de venir en Périgord. Le couple est entouré de toute une équipe.

De gauche à droite : Julien Frumholt, Marie, Laurent Deverlanges, François De Conti, Vincent Arnould, Clarence, Marie, Danut, Eléna, Simone, Maryvonne © Radio France - Bernard Guyot

De gauche à droite, on retrouve Julien Frumholtz (œnologue et associé), Marie (Caviar de Neuvic), Laurent Deverlanges (PDG Caviar de Neuvic), François De Conti, Vincent Arnould (chef étoilé du Vieux Logis à Trémolat), Clarence, Marie (responsable administrative), Danut et Eléna (couple roumain qui travaille sur la propriété), Simone (maman de Maryvonne) et Maryvonne De Conti.

François De Conti devant quelques rands de vignes issues de sa parcelle "expérimentale". © Radio France - Bernard Guyot

L'homme apprend à lire la terre. Si les plantes nous indiquent l'état de notre environnement, elles peuvent aussi nous aider. On utilise des purins, des décoctions et surtout des plantes compagnes. Le travail du sol est très important.

La Ravenelle © Radio France - Bernard Guyot

Sélection de graines pour la plantation © Radio France - Bernard Guyot

François De Conti utilise 1 tonne de vers de terre à l'hectare. Les plantes bio-indicatrices (comme l'amarante) et les plantes compagnes (comme la luzerne et la ravenelle) participent au travail du sol pour une méthode de travail respectueuse de l'environnement.

Julien Frumholtz, l'oenologue et l'associé de François De Conti © Radio France - Bernard Guyot

Dans un chai bâti au XVIIIe siècle, les cuves de vinification de 70 hectolitres chacune.sont thermorégulées. Plus que du Bio, François De Conti et Julien Frumholtz travaillent « au naturel » ! Depuis 2011 ils n'utilisent plus de traitements chimiques. Plus de pesticides car ils privilégient la phytothérapie à la chimiothérapie. Ils sont en biodynamie depuis 2019 et on obtenu le brevet Vitis Preventis

Vitis Preventis © Radio France - Bernard Guyot

Vincent Arnould, le sympathique chef étoilé au Vieux Logis à Trémolat s'est prêté au jeu de l'alliance mets-vins avec François De Conti.

Rosé moelleux, rouge sans sulfites, blanc sec © Radio France - Bernard Guyot

Des Vins en Bio et Biodynamie tirés des cépages Merlot, Cabernet sauvignon, Sauvignons gris, et muscadelle. Caviar de Neuvic, magret de canard et fruits de saison accompagnent à merveilles les 3 bouteilles choisies.

Le Meilleur des deux Mondes coffret cadeau des fêtes de fin d’année (Caviar de Neuvic et blanc sec Château Belles filles) © Radio France - Bernard Guyot

Plus d'infos sur l'exploitation de François De Conti sur le site de Château Belles filles à Thénac près de Sigoulès.