Au cœur des vignes au Domaine du Siorac à St Aubin de Cadelech

Découvrir le Domaine du Siorac à St Aubin de Cadelech, c’est découvrir une histoire façonnée depuis plus de 200 ans (1818) et qui aujourd’hui est engagé en conversion BIO. On y produit Bergerac rouge, Blancs secs, Moelleux, Rosés, jus de raisin et verjus du Périgord.