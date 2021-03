Au domaine la Calmette dans le Lot, à l'écoute du terroir

Maya Sallée et Nicolas Fernandez produisent des vins en biodynamie qui reflètent le terroir des causses, et qu'ils travaillent à la main, de A à Z. Plus qu'une passion, c'est presque un engagement militant, qui imprime une forte personnalité à leurs crus.

A une dizaine de kilomètres au Sud-Ouest de Cahors, loin de l'agitation de la préfecture du Lot, le village de Trespoux-Rassiels trône paisiblement sur le causse. Ce relief typique du Quercy n'est pas, à cet endroit, un plateau continu, mais au contraire un enchevêtrement de petites montagnes parfois escarpées, toujours caillouteuses. C'est l'un des terroirs du vignoble de Cahors. Une terre, une roche, des microclimats, des expositions au soleil variées et différentes d'une colline à l'autre... Un régal pour les producteurs de vins, qui essaiment leurs vignes sur ces hauteurs qui surplombent le Lot depuis deux millénaires. Un coup de cœur pour Maya Sallée et Nicolas Fernandez, à la tête du domaine la Calmette depuis 5 ans.

Le terroir de Cahors comme fondation, et une belle petite histoire. Maya Sallée nous présente sa jeune propriété et décrit l'identité de ses vins.

Dans le clair-obscur de sa cave, Maya pose avec les crus du domaine. Avec Nicolas, ils travaillent en partie comme en Bourgogne : une parcelle = un vin. © Radio France - A.W.

Maya et Nicolas travaillent en biodynamie. Ils ont fait le choix de respecter au maximum le cycle naturel de la vigne, et de tout faire eux-même, et à la main. Des pratiques chronophages, mais qui font écho à leurs convictions, et donnent une personnalité forte à leurs vins.

Maya Sallée présente les sols de ses parcelles, cette terre caillouteuse, rocheuse, qui imprime son cachet sur les vignes.

Se promener dans les paysages découpés des causses, c'est aussi faire une balade dans un paysage de carte postale. © Radio France - A.W.

Maya Sallée : « On est farouchement attachés à l'AOC [Cahors]. Moi je n'ai pas grandi en France, et je trouve ça extraordinaire ce rayonnement à l'international des AOC françaises. »

Nicolas Fernandez en plein exercice de taille des vignes, à la fin de l'hiver. © Radio France - A.W.

Entre les vignes, des herbes folles donnent une note colorée et désordonnée. Ce n'est pas de la négligence de la part de Nicolas et Maya, mais au contraire une biodiversité recherchée, cultivée, qui va beaucoup apporter au sol et aux vignes.

Petit cours de jardinage agricole, et de taille de vignes, avec Nicolas Fernandez.

Pois, fèveroles, trèfles, avoine, triticale, plusieurs variétés de plantes nourrissent les sols et les vignes du Domaine la Calmette. © Radio France - A.W.

Sur une autre parcelle, Maya nous parle avec amour de ce terroir de Cahors et retrace la courte histoire de leur domaine.