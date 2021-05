Oubliez ce que vous croyez savoir au sujet du vignoble Minervois, à cheval entre l'Aude et l'Hérault. Loin de l'image surpuissante des vins rouges de cette appellation, le domaine Senat, à 30 km de Carcassonne, propose un peu de tendresse.

Au domaine Senat, l'esprit du vignoble Minervois entre caractère méditerranéen et souplesse du fruit

Charlotte et Jean-Baptiste Senat devant l'une de leurs parcelles.

C'est un paysage de carte postale, à la croisée des terroirs. La Montagne Noire, toute proche, fait face aux silhouettes du massif des Corbières et, au loin, aux cimes blanches des Pyrénées. Entre ces géants, la tramontane qui balaie le ciel alterne avec le vent d'autan, qui apporte des nuages de la mer. A une demi-heure de route de Carcassonne, à quelques kilomètres du département de l'Hérault, le village de Trausse et ses vieilles pierres sont au cœur du vignoble Minervois. Au pied de la Montagne Noire, le relief vallonné y est recouvert de vignes. C'est dans ce décor qu'est installé le domaine Senat, animé avec passion par Jean-Baptiste et Charlotte Senat depuis 25 ans.

Jean-Baptiste Senat nous présente une parcelle sur laquelle sont plantés des ceps de Carignan, de vieilles vignes qui ne sont pas entravées par des fils de fer, particularité locale. Copier

Les ceps sont taillés en "gobelet", tradition du Minervois. Pendant la saison chaude, les vignes ne sont pas effeuillées : les grappes de raison ont besoin d'ombre contre la puissance du soleil. © Radio France - A.W.

Jean-Baptiste Senat est intarissable sur son terroir, une alchimie naturelle entre qualité des sols, climat et cépages locaux. Il travaille en agriculture biologique, pour que ses raisins développent leurs qualités naturelles.

Le vigneron s'amuse sur le caractère éternellement insatisfait de l'agriculteur, qu'il assume totalement. Copier

Jean-Baptiste Senat : « Le terroir, c'est le soleil et le vent avant tout. »

Les vignes du domaine Senat ont été miraculeusement épargnées par le gel. Les grappes visibles, ces boutons floraux qui vont se développer de fin mai à début juin, évoluent tranquillement. © Radio France - A.W.

Le domaine Senat, ce sont 16 hectares de vignes répartis sur plusieurs parcelles, avec des sols et des expositions différents, ce que le vigneron appelle son "patchwork", un élément essentiel pour la qualité de ses vins.

Découverte d'une autre parcelle, l'occasion d'évoquer les cépages anciens prisés par Jean-Baptiste Senat, à l'image du Cinsault. Copier

Le vigneron devant l'une de ses parcelles de jeunes vignes, qui viennent de fournir leur première récolte. © Radio France - A.W.

Jean-Baptiste Senat, au sujet des fleurs qui poussent naturellement dans ses vignes : « Ce qui est bon signe c'est d'avoir de la diversité, d'avoir plein de plantes différentes, plein de fleurs différentes. Cela veut dire tout simplement que la vie reprend ses droits."

Les coquelicots, une touche glamour dans les vignes du domaine Senat. © Radio France - A.W.

Enfant de la ville, le vigneron a fait des études de sciences humaines à Paris avant de prendre un grand virage, de revenir sur les terres familiales au milieu des années 1990, et de mettre les mains dans la terre.

Jean-Baptiste Senat nous présente ses vins, équilibre entre la force du caractère méditérranéen de l'appellation Minervois, et la souplesse qu'il recherche pour sa production. Copier

Pas de chichis : la dégustation se fait dans le décor brut du chai. © Radio France - A.W.