Au goûter avec les enfants : un crumble pomme et rhubarbe ou des madeleines citron et fraises !

France Bleu Bourgogne et Côte d'Or Tourisme vous proposent 2 idées gourmandes à faire avec les enfants : le CRUMBLE noisettes à la rhubarbe et aux pommes OU les MADELEINES aux écorces de citron, fraises et chantilly. Amateurs de desserts, suivez les recettes !