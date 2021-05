Le marché de Gaillac du vendredi matin, rendez-vous des gourmands dans le centre historique

Plusieurs fois par semaine, et en particulier le vendredi matin, le centre historique de Gaillac s'anime au rythme du commerce avec les marchés de plein vent. Des rendez-vous vivants, agréables et gastronomiques qui réunissent plusieurs dizaines d'étals et des centaines de gourmands.