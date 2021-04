Rendez-vous alimentaire prisé par les habitants de la commune et des alentours, le marché du vendredi matin de Villefranche-de-Lauragais réunit des producteurs et commerçants de la région. Rencontre en direct avec quelques habitués de ce moment gourmand et convivial.

Au marché de Villefranche-de-Lauragais en Haute-Garonne, du vent d'autan et de bons produits locaux

Il faisait plutôt doux ce vendredi matin à Villefranche-de-Lauragais, à 35 km au Sud-Est de Toulouse. La grisaille annoncée par les bulletins météo n'était pas là, et un beau ciel bleu parcouru de bande de nuages blancs s'est invité à sa place. Mais pas question de mettre les habits de printemps : un fort vent d'autan a imposé les manteaux et doudounes. Peu enclins à voir leurs tonnelles s'envoler, une partie des commerçants habituels a déclaré forfait pour cette fois. Mais plusieurs dizaines de leurs confrères ont répondu présent sur la place Gambetta, et les clients ont pu faire le plein de victuailles en prévision du week-end.

Alexandre Gastou, apiculteur et producteur récoltant pour le Rucher du Blondé, nous donne quelques notions d'apiculture et présente ses produits. Copier

Le jeune apiculteur propose des miels de cru, accacias, châtaignier notamment, et aussi toute une gamme de confiseries, bonbons, nougats ou encore sucettes au miel. © Radio France - A.W.

Le rucher du Blondé, basé à Lanta, entre Toulouse et la limite avec le département du Tarn, que vous retrouvez sur la page Facebook et le compte Instagram animés par Alexandre Gastou.

Du sucré au salé, des producteurs locaux ont leurs habitudes sur ce marché, avec les incontournables, produits laitiers, charcuteries, fruits et légumes, producteurs de canard et éleveurs de volailles, comme Jérôme et Hélène Delmas de la ferme de Montplaisir au Falga, en plein cœur du Lauragais haut-garonnais.

Jérôme nous parle de sa ferme, de ses volailles bio élevées 120 jours et nourries au grain produit sur place. Copier

Parmi les volailles proposées par la ferme de Montplaisir, des poulets, pintades et des poulardes, habitellement produites en vue des fêtes de fin d'année. © Radio France - A.W.

Parmi les commerçants qui font vivre nos marchés, producteurs locaux et revendeurs côtoient ceux qui proposent des plats cuisinés, avec les classiques, paellas, plats asiatiques, poulets rôtis, et parfois des spécialités locales, comme le fameux cassoulet, préparé à l'ancienne par Yan Deletang, traiteur à Couleur Safran.

Yan propose de la paella, de la bouillabaisse et du cassoulet aux fèves, recette historique du fameux cassoulet. Un plat très prisé par les clients du marché de Villefranche de Lauragais. Copier

Si vous souhaitez goûter les recettes de Couleur safran, inutile de venir en fin de matinée, vous n'aurez rien à vous mettre sous la dent : ces plats partent vite. © Radio France - A.W.

Si l'on peut juger de la qualité des produits d'un commerçant à la longueur de la file d'attente devant son stand, alors les yaourts du Gaec la Marg'Aude sont exceptionnels : les clients ne laissent pas de répit à Christèle L'Homel, qui travaille avec son mari et leur fils.

La Marg'Aude propose une large variété de produits laitiers : yaourts (une quarantaine de parfums), fromage blanc, riz au lait, crumbles, yaourt à la grecque, et du lait. Copier