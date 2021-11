Au nord de Toulouse, le restaurant qui voyage

A Launaguet (31), le Mange Monde c'est une aventure ! Tapas et spécialités de la planète sont à déguster chez celui qui a participé au dernier championnat de France du burger. Arnaud Jean lance un concept inédit sur Toulouse. Oubliez le traditionnel menu ! Quand vous appelez pour réserver, vous donnez juste vous intolérances alimentaires et en venant vous vous laisserez guider. C'est par l'assiette que vous allez voyager. Au Mange Monde, vous ne verrez qu'une map monde en guise menu découverte sur 5 ou 6 destinations gourmandes pour moins de 40€. En attendant, plus classique, le restaurant du nord toulousain vous attend chaque midi et vous propose parfois des expositions ou des démonstrations artistiques comme l'explique Arnaud Jean sur France Bleu Occitanie.

