Au Petit Grain Bio à Montclar-Lauragais en Haute-Garonne

Des petits grains (et des petites graines) qui nous veulent du bien. En Haute-Garonne, Nathalie et Laurent Paul travaillent en bio sur leur ferme à Montclar-Lauragais: pois chiches, pois cassés, blés anciens, sarrasin, lentilles: c'est Au Petit Grain Bio

Montclar-Lauragais, France

Vous trouvez donc les farines , les lentilles, les pois cassés ou les pois chiches directement à la ferme au Petit Grain Bio , à Montclar-Lauragais. Mais aussi dans différents endroits à Toulouse. Exemple les épiceries vracs “Ceci et Cela” quartier des Minimes et du Capitole. Et puis, parmi les cuisiniers qui ont choisi les farines et légumineuses de Laurent et Nathalie : Sylvain Joffre, chef étoilé du restaurant En Pleine Nature, près de Toulouse à Quint-Fonsegrives.

Laurent et Nathalie Paul sur leur ferme à Montclar-Lauragais en Haute-Garonne

L'un des moulin à meule de pierre chez Nathalie et Laurent Paul à Montclar-Lauragais, en Haute-Garonne © Radio France - Emmanuelle Wiener

L'une des farines de Laurent et Nathalie Paul à Montclar-Lauragais, en Haute-Garonne © Radio France - Emmanuelle Wiener

Nathalie et Laurent Paul accueille France Bleu Occitanie sur leur ferme “Au petit grain bio” en Haute-Garonne . Certaines des légumineuses qu’ils cultivent et récoltent se retrouvent ensuite dans des cantines de notre région.

Au Petit Grain Bio : les pois cassés © Radio France - Emmanuelle Wiener

Des Petits Grains Bios dans les cantines de la région

Au Petit Grain Bio : les pois chiches © Radio France - Emmanuelle Wiener

Laurent et Nathalie Paul, paysans et meuniers en Haute Garonne. Ils font des blés, des légumineuses mais aussi du tournesol ou du sarrasin. 145 hectares de cultures dans les plaines, et sur les coteaux du Lauragais.

Nathalie et Laurent Paul, au petit Grain Bio en Haute-Garonne, à Montclar-Lauragais

