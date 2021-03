Au plaisir des papilles à la pâtisserie Alexandres de Montauban

C'est l'un des temples de la gourmandise à la française. Les boutiques du bonheur, avec des plaisirs sucrés qui ravissent le palais, mais aussi les yeux, et qui peuvent même avoir un effet sur l'humeur, en vous remontant le moral. Les pâtisseries sont l'un des porte étendards de la gastronomie à la française. A l'approche de Pâques, LA fête du chocolat, France Bleu Occitanie pousse les portes d'une enseigne prestigieuse, la pâtisserie Alexandres de Montauban.

Cette petite entreprise, tenue par Nathalie et Jérôme Allamigeon, est d'abord une PME d'une quinzaine de salariés sur trois sites, deux magasins en centre-ville et le laboratoire, sur la rive gauche du Tarn. En cuisine, c'est Jérôme qui porte le tablier. Il nous fait découvrir les coulisses de la pâtisserie.

Jérôme Allamigeon : « Il y a 40 ans, 50 ans de ça tous les pâtissiers étaient traiteurs. Et là ça revient parce que dans nos petites régions on a du mal à vivre juste de la pâtisserie. Donc on se remet à faire la cuisine, et le COVID nous a bien aidé aussi. »