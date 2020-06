Aubergine à la régine

Pour les mettre en valeur, les aubergines sont seulement habillées d’un peu d’ail et d’herbes. Cette recette est une véritable aide culinaire, elle se prête à tout !

Une recette à proposer avec tout : de la volaille, des viandes, des poissons mais aussi en sauce chaude pour agrémenter des légumes, des pâtes, du riz, de la semoule…a essayer à l’apéritif, en tartine sur du pain toasté…HUM !

*Beaucoup de personnes ne digèrent pas les aubergines, il faut alors les faire dégorger.

Pour faire dégorger les aubergines : l’essuyer puis ôter les 2 extrémités. Ôter la peau dessus et dessous et la couper en tranches d’1/2 cm d’épaisseur. Les déposer dans un plat allant au four, les saupoudrer de 10 pincées de gros sel, remuer. Ajouter 1 c à s d’eau, couvrir puis enfourner sans préchauffage et cuire 15 min Th6 (180°). Au sortir du four, rincer IMMEDIATEMENT et RAPIDEMENT sous l’eau froide (sans les faire tremper), les égoutter et les essuyer.

**les herbes aromatiques peuvent être du basilic, du thym, du persil, du romarin, de la sarriette ou autres.

***le plat peut être une cocote, un tagine ou autre…L’important est qu’il ait un couvercle.

Par personne :

1 aubergine dégorgée*ou coupée en tranches d’1/2 cm d’épaisseur

Sel et poivre

1 gousse d’ail (ou + selon les gouts)

2 c à c d’huile d’olive

1 c à c d’herbes aromatiques**

Une fois dégorgée*, détailler l’aubergine en tous petits morceaux. Eplucher l’ail et l’écraser avec le plat d’un couteau large puis le couper en petits morceaux. Dans un grand plat allant au four*** déposer aubergine et ail et mélanger. Saler (peu) et poivrer, ajouter l’huile et bien mélanger. Laisser reposer au moins 1 h à T° ambiante. Couvrir et enfourner sans préchauffage. Cuire 35 min Th 5 (150°). Au sortir du four, mélanger, ajouter les herbes et laisser à nouveau reposer au moins 1 h. A demain, belle cuisine à tous, régine