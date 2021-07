Autour de La Rochelle, l'arrivée d'un bar à vin ambulant

Malgré la météo capricieuse, Corentin et sa compagne Camille ont pu rencontrer leurs premiers clients ce week-end à Puilboreau.

Dans le parc de la mairie de Puilboreau, Corentin distille ses conseils auprès des clients. Dans son pick-up "Raz de marée !", aménagé en bar à vin, il propose du blanc, du rouge, du rosé, mais aussi de la bière, un pastis de l'île de Ré, et des limonades locales.

A l'origine son projet était bien plus classique : "Je cherchais à m'installer en tant que caviste plus sédentaire. J'avais trouvé un fonds de commerce qui me convenait, mais deux jours après, le premier confinement a été déclaré. J'ai donc décidé de revoir mon projet. Ce format ambulant, il permet de vraiment s'adapter à toutes les situations".

Recréer un espace convivial là où les cafés ont disparu

Ce week-end, le festival des Arts Puilborains lui a permis de se lancer. Mais Corentin Dupuy ne compte pas s'arrêter là : "La prochaine date c'est le marché de Lagord mardi. Celui des Minimes aussi. J'aimerais aussi être présent sur le marché de Tasdon, le quartier où nous habitons ma femme et moi, pour participer à le faire vivre".

Le caviste ambulant songe aussi aux divers événements, publics comme les festivals, ou privés comme les mariages. Avec également une idée en tête : "Autour de La Rochelle, j'aimerais passer dans les villages où les bars et cafés ont disparu, pour réinstaller de temps en temps un lieu de vie, ça me plairait beaucoup".