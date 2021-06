Auvergne : les puristes de la truffade ne digèrent pas la définition du Petit Robert

La truffade dans le Petit Robert 2022, c'est une sorte de consécration. Le plat figurera aux côtés de la choucroute ou du kouign-amann, des recettes régionales emblématiques. Mais la définition choisie par le dictionnaire "préparation de pommes de terre rissolées mélangées à du cantal fondu" fait bondir les gourmets auvergnats.

Les spécialistes dénoncent une erreur : la truffade est cuisinée à partir de tome fraîche et non de Cantal. La tome fraîche utilisée dans la truffade fait partie du processus de fabrication du Cantal. Mais pour obtenir le fromage final, il faut passer par les étapes de salage et d'affinage. La tome, pour les spécialistes, ce n'est donc pas du Cantal.

Une truffade dégustée dans le Sancy © Radio France - Eric Le Bihan

Scandale chez les puristes

L'entrée de la spécialité auvergnate dans le Petit Robert est une bonne nouvelle, mais cette confusion entre Cantal et tome provoque une indigestion. Le président de la Confrérie de la truffade, Thierry Legouffe, est partagé : "C'est génial mais un peu dommage. Ils auraient dû se retourner vers la zone géographique concernée pour avoir la bonne définition !"

Sur Twitter, la définition a aussi ému les internautes qui se sont empressés de rectifier la formule. Cette déferlante de commentaires mécontents a poussé le Petit Robert à supprimer son post qui annonçait la bonne nouvelle.

Le Petit Robert se justifie

Marie Hélène Drivaux, directrice éditoriale du Petit Robert, assume l'imprécision mais se défend d'être inexact. "Ce n'est pas la recette qu'on donne. C'est une définition." Selon elle, le dictionnaire n'est pas spécialiste : _"le Petit Robert n'est pas un livre de cuisine"_. Elle reconnaît quand-même que la définition peut déplaire et propose de la changer : "On pourra apporter cette petite précision la prochaine fois, lors de la prochaine édition".

Olivier Nivesse, fromager sur la place Saint Pierre à Clermont-Ferrand, donne une petite leçon de cuisine à la directrice éditoriale du Petit Robert. "Ce n'est pas encore le Cantal en fait, c'est juste la première préparation qui, deviendra par la suite du Cantal, donc il ne peut pas avoir l'appellation Cantal. Traditionnellement, c'était fait parce qu'on récoltait le lait. On le mettait à cailler et on le mettait directement premier fromage pour pouvoir le garder, le conserver et une fois qu'on avait suffisamment de tome, on la broyait. On la salait et après, on mélangeait les tomes et on les mettait sous presse. Après, ce n'est pas très goûteux en nature comme ça, parce que c'est justement pas salé, donc c'est plutôt très doux. Ça a encore une petite pointe d'acidité et c'est tout frais. Donc, après le Cantal, lui va prendre du goût par le sel et par l'affinage."

Fromage en main, Olivier Nivesse conclut sa démonstration."C'est vraiment la tome fraîche, toute souple. Là, ça n'a pas beaucoup de goût. Souvent, les gens mélangent les deux, ils mettent de la tome fraîche plus un peu de Cantal, mais normalement, la vraie recette, c'est de la tome."