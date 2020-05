Avec Chef Jésus, le chocolat dans tous ses états!

En ces temps de confinement, il y a des petits plaisirs qui permettent d'adoucir les choses et le chocolat en fait partie. Isabelle Wagner et Chef Jésus vous donnent quelques idées de recettes à base de chocolat et invitent des experts du chocolat sur France Bleu Gironde et France Bleu Périgord.

Bien sûr, les achats d’œufs de Pâques et divers chocolats ont sans doute été moins nombreux du fait de l’épidémie de coronavirus, il n'empêche que certains chocolatiers ont continué de travailler et de livrer pour le plus grand bonheur des clients. Il faut dire que les bienfaits de la consommation de chocolat sont toujours d’actualité : stimulation du cerveau et de la mémoire, ou encore diminution du risque de dépression, sont autant de phénomènes qui ont été démontrés par des études scientifiques. Sinon on a aussi le droit d'être justes gourmands, comme Isabelle Wagner ou Chef Jésus.

Spécial enfant, la tarte au chocolat ultra facile!

Logiquement, si vous voulez faire un tabac auprès de vos enfants ou petits enfants, proposez leur de déguster une tarte au chocolat. Si en plus , vous voulez passer du bon temps avec eux, proposez leur carrément de la faire eux même cette tarte au chocolat. C'est la proposition du jour signée Chef Jésus.

" En fait les tartes au chocolat c'est un peu comme les tartes au fraises, ce sont des tartes que l'on ne passe pas au four, la seule chose que l'on va cuire au four c'est la pâte" Chef Jésus Hurtado

Tarte au Chocolat © Getty - DEA/STECIA/contributeur

Maison Saunion, pendant la crise la livraison continue...

Thierry Lalet est Maître Chocolatier. Il représente la quatrième génération à perpétuer le chocolat dans sa famille par envie et gourmandise. La maison pour laquelle il travaille est devenue une institution bordelaise, la Maison Saunion. Thierry Lalet fait sans doute un des plus beaux métier du monde, mais la crise du Covid-19 ne l'a pas épargné. Il s'est donc adapté et livre lui même les commandes des ses fidèles clients. Il le raconte sur France Bleu.

"C'est en ligne, c'est un moyen d'avoir une boutique virtuelle et d'assurer par la suite les livraisons" Thierry Lalet Maître Chocolatier à Bordeaux

Poule en Chocolat de la Maison Saunion - France Bleu

Mademoiselle de Margaux s'adapte...

Tout comme son confrère Saunion, Mademoiselle de Margaux bien connue pour ses Sarments du Médoc, ses Guinettes et ses Perles du Médoc a dû s'adapter. On peut passer commande comme sur la boutique en ligne, avec livraison à domicile. Il y a aussi l'instauration récente d'un Drive Boutique à Margaux. Ces bouleversements, Vincent Calanville, Directeur de site Mademoiselle de Margaux, les raconte au micro d'Isabelle Wagner et Chef Jésus.

"C'était une première pour nous d'organiser un drive pour Pâques, pour pouvoir vendre et proposer nos assortiments..." Vincent Calanville de "Mademoiselle de Margaux"

Chocolats de Pâques © Getty - Stephane Carinale Corbis/contributeur

Bon appétit et bon confinement!