Avec le “gratte-cul” faites de vos plats basiques, des recettes originales !

Gratte-cul, poil à gratter, gousson ou cynorrhodon, c’est exactement la même chose ! Il s’agit en fait du fruit de l’églantier. Très riche en vitamine C et par conséquent très bon pour la santé, il est enfin temps d’aller le récolter pour qu’il puisse venir aromatiser toutes vos recettes !

Au printemps, vous avez peut-être déjà aperçu de petites fleurs sur l’églantier. Dès lors que vient l’automne, elles laissent place à de petites baies rougeâtres, pour le plus grand plaisir de nos palais.

C’est alors la période parfaite pour les cueillir, mais vous pouvez attendre les premières gelées, le cynorrhodon sera alors plus mou et plus acide. Attention tout de même aux épines pendant la cueillette !

Vous pouvez alors manger les baies crues (sans oublier de retirer les poils qui se trouvent à l’intérieur et qui sont très irritants pour les intestins). Avec elles, le plein de vitamines est assuré ! Mais France Bleu vous propose de les cuisiner afin d’ajouter une pointe d’originalité à plusieurs de vos plats.

Vidéo : C'est si bon le cynorrhodon

Quels sont les bienfaits du cynorrhodon ?

Le goût doux, sucré et acidulé du cynorrhodon n’est pas son seul atout ! Ses bienfaits pour la santé sont bel et bien présents. Pour les jours plus frais qui s’annoncent, le cynorrhodon est votre meilleur allié pour lutter contre la fatigue mais ce n’est pas tout ! Il saura prévenir rhumes, grippes, diarrhées, constipations... Antioxydant et anti-inflammatoire, le cynorrhodon est prêt à vous accompagner tout au long de cette période automne/hiver.

Comment entretenir son églantier ?

Dès que le printemps s’installe, pensez à mettre un petit peu d’engrais organique dans votre églantier, cela aidera à sa floraison. Pensez également à lui faire un paillage pour éviter les mauvaises herbes. Ensuite, pour stimuler l’apparition de nouvelles pousses et pour rendre l’églantier plus joli, il est nécessaire de couper les fleurs fanées. De même, pour qu’il garde une bonne mine, il est conseillé de le tailler une fois dans l’année, lorsque la floraison est terminée. Une fois l’automne arrivé, il faut multiplier l’églantier par bouture. Boutures que vous allez tenir humides pendant l’hiver, dans un endroit à l’abri, au nord et à l’ombre. Au printemps suivant, repiquez vos boutures à leur emplacement définitif.

Votre églantier vous remerciera !