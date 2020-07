Cette recette est très simple à réaliser, elle se propose à l’apéritif, en entrée ou en plat et elle est très appréciée lors des pique-niques !

Bacon à la Creusoise

En ancien français le BACON est le nom donné au porc, d’ailleurs au Moyen-Âge un repas avec exclusivement du porc s’appelait un repas baconique. Puis le mot bacon est parti en Angleterre pour donner le « Bacon », noix de jambon en salaison et est revenu en France uniquement sous cette forme !

Le fenouil eut être remplacé par du céleri branche.

Point de sel, ni de poivre pour cette recette car le bacon est en général suffisamment salé et poivré (ainsi que le fromage frais).

*Le bacon doit être à T° ambiante au moins 1 h avant utilisation.

**Une fois garnies les tranches de bacon sont roulées puis placées serrées dans un ramequin ou bien tenues avec un pic en bois.

Par personne :

3 tranches de bacon*

2 c à s de fromage frais

1 c à s de fenouil

Hacher le fenouil et le mélanger au fromage frais jusqu’à obtenir une préparation homogène. Laisser reposer au moins 20 min au frais (mais pas au froid). Répartir la préparation fromagère sur les 3 tranches de bacon, les rouler et les ranger serrées dans un ramequin**. Les placer au réfrigérateur et les sortie au moins 20 min avant de les déguster.

Belle cuisine à tous, Régine