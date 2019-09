Baignade gourmande dans les mousses au chocolat

Bordeaux, France

Les amateurs et les amatrices de chocolat le savent bien, la mousse au chocolat mérite un détour de plusieurs kilomètres. La première bouchée d'une mousse au chocolat ressemble aux premières écumes venant vous chatouiller la peau en été au bord de l'océan. C'est un appel vers le large, vers l'immensité de la gourmandise. La mousse au chocolat est d'ailleurs bien souvent une envie soudaine, pourtant si vous vous lancez dans le défi de la réalisation, vous constaterez qu'il faut de la patience. Du temps pour choisir le chocolat adéquat selon le degré d'intensité souhaité, du temps pour le foisonnement des blancs d’œufs, car il vous faut éviter d'être dans la rapidité, les blancs en neige se casseraient avant de s'incorporer dans le chocolat travaillé avec les jaunes d’œufs, le sucre, et un peu de beurre. Suivez la bonne marche de la recette de base avec les détails du Chef cuisinier référent de l'émission cuisine à France Bleu gironde, et de, Hasnaa Artisan chocolatière à Bordeaux et récompensé en 2016 de l'Award de la chocolatière de l'année par le Club des Croqueurs de Chocolat.

