Balade sur les vergers de Touticaut

Respect de la nature et gourmandises, dans le Tarn et Garonne à Dunes aux vergers de Touticaut.

Dunes, France

Les Vergers de Touticaut, dans le Tarn et Garonne à Dunes est une ferme familiale depuis 1840. Sabine et Hervé Maury cultivent leurs fruits, leurs herbes aromatiques en respectant la nature. Ils les transforment en confitures, tisanes ou smoothies. C'est Sabine qui est pour l'instant devant une grande bassine. Mais qu'y-a-t-il dans cette bassine ?

Préparation des confitures Copier

Sabine et la confiture "abricot-vanille" en préparation © Radio France - Emmanuelle Wiener

Nous sommes sortis du laboratoire de fabrication et là, nous sommes sur les Vergers au milieu des fleurs, des herbes aromatiques, des tomates ou des arbres fruitiers. Avec notamment des pruniers qui donnent la fameuse prune d'Ente qu'Hervé et Sabine Maury transforment en pruneau d'Agen.

Balade sur le verger Copier

Dans le verger © Radio France - Emmanuelle Wiener

La promenade dans les Vergers de Touticaut, à Dunes, se poursuit. Hervé Maury ne fait pas d’agriculture bio, pas d'agriculture raisonnée. Il a choisi une autre façon de travailler la terre qui reste en accord avec la nature.

Un travail en accord avec la nature Copier

Les vergers de Touticaut sont régulièrement ouverts à la visite avec un coin dédié aux enfants en extérieur, et derrière la boutique un espace pédagogique où Hervé et Sabine Maury vous expliquent qui sont leurs "collègues" de travail : les oiseaux et les insectes. Dans les verger des prunes, des poires, des framboises, du romarin et du basilic en ce moment. Mais bien sur le jardin évolue au gré des saisons. Il est temps à présent d'aller dans la boutique.

La boutique sur la ferme Copier

Dans la boutique © Radio France - Emmanuelle Wiener