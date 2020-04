Bayonne : La Chocolaterie Cazenave nous présente son univers gourmand

C'est une des vieilles dames de Bayonne. La Maison Cazenave fondée en 1854 est devenue une institution dans le monde du chocolat, elle vend aujourd'hui ses créations dans le monde entier. Dans les produits phares de la maison, vous retrouverez des assortiments de chocolats noir, de chocolats au lait et des mélanges pour le plus grand plaisir des petits mais aussi des grands.

Pour les amoureux des traditionnelles plaquettes de chocolat, deux formats sont à votre disposition (100g et 250g). La maison Cazenave décline aussi ses chocolats en Kanougas, des chocolats moelleux aux arômes pistache, chocolat, ou encore caramel beurre salée. Les chocolats sont réalisés directement à partir de la fève. Celle-ci va être torréfiée, puis travaillée pour proposer des créations diverses et variées. Les fèves proviennent du Pérou, de l'Equateur et de Sao-Tomé. Les chocolats sont issus de l'agriculture Biologique.

Florian Beynac de la chocolaterie Cazenave à Bayonne nous explique la production de ses chocolats et les initiatives qu'il à mis en place Copier

La petite astuce du chef Layrisse

Sylvain Layrisse, chef des restaurants « Le corsaire » et « le lieu des pêcheurs » à Biarritz et Anglet utilise beaucoup les chocolats de la Maison Cazenave pour le goût mais aussi pour le côté biologique. Pour les fêtes de Pâques, le chef Layrisse propose une astuce toute simple pour donner un goût particulier au chocolat. Il laisse infuser de la menthe avec le chocolat en question pour donner un nouvel arôme à cet or noir.

Les chocolats de la Maison Cazenave sont à retrouver directement au 19, Rue Port Neuf à Bayonne. Vous pouvez aussi commander les chocolats directement sur le site internet de la chocolaterie Cazenave et vous les faire livrer à domicile.