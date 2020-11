Beaujolais nouveau, un vin pas comme les autres

Le Beaujolais nouveau 2020 vient d'arriver. On vous explique les origines de ce vin pas comme les autres et ses spécificités.

Dans Minute Papillon !, Sidonie Bonnec accueille à sa façon le Beaujolais nouveau 2020. En compagnie aujourd'hui de Sandrine Audegond, on s'intéresse à l'origine de ce vin pas comme les autres et on se demandera pourquoi il a parfois mauvaise réputation.

Le Beaujolais nouveau, premier vin de la saison

Si le Beaujolais nouveau a une place à part dans le cœur des amateurs de vin, il la doit en partie à sa saisonnalité.

"Le Beaujolais nouveau, c'est le premier vin de l'année" nous rappelle Sandrine Audegond, formatrice à L’école des Vins et Spiritueux de Paris. La méthode d'élaboration de ce vin est spécifique et lui permet de prendre de court ses concurrents.

"Cette place a une résonance historique parce que les vins qui arrivaient les premiers étaient les meilleurs" indique Sandrine Audegond. Le Beaujolais nouveau est donc le premier vin à sortir, il lance la "saison des vins" et reste synonyme de fête populaire.

Un vin qui a mauvaise réputation

Parmi les amateurs de vin, le Beaujolais nouveau a souvent mauvaise réputation. Cette situation s’explique selon Sandrine Audegong par le volume de production de ce vin.

Le Beaujolais nouveau, c’est vingt-deux millions de bouteilles. On peut tirer six à sept verres de vin de chaque bouteille et donc, c’est près de cent cinquante millions de verres de Beaujolais nouveau qui sont produits chaque année.

"Dans le milieu du vin, quantité et qualité sont difficilement conciliables" rappelle notre experte. Si le Beaujolais nouveau a souvent mauvaise réputation, c’est donc en partie par snobisme.

D'où vient le Beaujolais nouveau ?

Cela peut paraître surprenant mais le Beaujolais nouveau vient… du Beaujolais !

Entre le sud de la Bourgogne et la Vallée du Rhône, le Beaujolais est une région vallonnée qu'on appelle "les pierres dorées" à cause de ses bâtisses dont les pierres ocres dorent à la lumière du soleil.

La méthode d'élaboration du vin est elle aussi particulière. Dans la majeure partie des cas, on presse le raisin pour en extraire le jus et commencer la vinification. De son côté, le Beaujolais nouveau est élaboré à partir de grappes entières, déposées telles quelles dans les chais.

Cette méthode très ancienne est probablement la première technique de l'humanité pour faire du vin. En résulte une saveur très fruitée, caractéristique du Beaujolais nouveau.

