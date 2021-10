Beer Fabrique à Toulouse, pourquoi on a aimé

Pour vous faire mousser, quoi de mieux qu'un cadeau en duo à 160€. 4 heures de cours de brassage, dégustation de bières et moment convivial au programme des ateliers de la Beer Fabrique. Vous laissez reposer et fermenter le produit de votre brassage pendant 2 ou 3 semaines. Ensuite, vous repartez avec 15 litres de bières avec le nom que vous avez choisi. Dans Circuit Bleu, Côté Saveurs, reportage 12 avenue Etienne Billières à Toulouse.

Des ateliers pour particuliers, des team building d’entreprise, et bientôt des formations professionnelles, sont proposés par Alexandre Virag et son équipe. France Bleu Occitanie était sur place le jour de l'inauguration, en octobre 2021.

3 étapes pour déguster : l'oeil, le nez, le goût

Initiation à la biérologie : processus de fabrication et histoire de la bière ponctués par des quiz et anecdotes ludiques. Vous goûtez 6 bières artisanales, accompagnées si vous le souhaitez, de planches de charcuterie et fromages à commander pendant l’atelier. Et donc vous réalisez toutes les étapes de brassage pour produire votre propre bière (15 litres). La formule dégustation dure 1h30 et a une capacité de 30 personnes au sein de la brasserie. On y apprend qu'il faut réchauffer la bière dans le técou, verre à pied qui permet aux arômes de se révéler. Alexandre Virag nous accueille dans un lieu coloré et chaleureux.