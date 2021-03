Les pissenlits : feuilles (avant floraison) en salade, fleurs (à peine ouvertes*) en beignets ou en confitures ou en apéritifs**, racines torréfiées pour des boissons « caféinées » et plumets (après floraisons) pour savoir si « on est bon à marier » !

BEIGNETS de FLEURS de PISSENLIT

Les pissenlits : feuilles (avant floraison) en salade, fleurs (à peine ouvertes*) en beignets ou en confitures ou en apéritifs**, racines torréfiées pour des boissons « caféinées » et plumets (après floraisons) pour savoir si « on est bon à marier » !

Des beignets avec une pâte à tempura, des beignets à déguster à l’apéritif **(avec un apéritif **aux pissenlits pourquoi pas ?), en entrée avec une salade de feuilles de pissenlits, en garniture d’un plat ou bien aussi avec le fromage.

*Pour des fleurs à peine écloses, les ramasser soit tôt le matin soit le soir au coucher du soleil.

**apéritif à consommer avec modération et discernement !

Pour 20 beignets :

20 fleurs de pissenlit à peine écloses*

2 c à s de farine de blé (ou de blé noir)

2 c à s d’eau

2 p de sel, 2 p de poivre

De l’huile pour la friture.

Dans un bol, mettre la farine, le sel, le poivre et l’eau et mélanger pour obtenir une pâte plus épaisse qu’une pâte à crêpe. Dans une casserole chauffer l’huile. *Tremper les fleurs dans la pâte (5 par 5) puis les mettre dans l’huile et les faire frire en les tournant puis les sortir et les égoutter sur un linge ou du papier absorbant*. Procéder de *à*jusqu’à épuisement des fleurs. Servir chauds, tièdes ou froids. Belle cuisine à tous, régine