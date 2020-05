Belle saison pour les Framboises du Tursan chez Philippe Sébi à Bahus-Soubiran

Dans les Landes la saison s'annonce magnifique pour les producteurs de framboises. Chez Philippe Sébi à Bahus-Soubiran, "Les Framboises du Tursan", les fruits ont 10 jours d'avance et la récolte promet d'être plus que satisfaisante. La météo du printemps a été clémente et les écarts de températures auxquels ce fruit est sensible n'ont pas été élevé. Vous pourrez donc dans quelques jours à peine acheter vos framboises fraîches en barquette de 125 gr ou en poche de 3 kg pour vos confitures par exemple.

Des framboises cultivées dans le respect de la nature

Les Framboises du Tursan sont produites sous serres en hors-sol pour éviter les maladies dans un substrat 100% naturel et local composé d'écorce de Pins maritimes compostée, un mode de culture qui a permis à la famille Sébi d'obtenir l'écolabel Européen pour une utilisation en Agriculture Biologique.