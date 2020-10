Une autre manière de cuisiner les betteraves et comme on dit en Creuse : betteraves et blé noir, c’est deux-là se sont bien trouvés ! Grandes ou petites, ces galettes à servir en plat, en entrée… C’est comme on veut !

BETTERAVES et BLE NOIR en DUO

Une autre manière de cuisiner les betteraves ! La betterave peut être remplacée par une autre racine : carotte, panais, navet, rutabaga, etc. ou même une cucurbitacée épluchée, épépinée et râpée avec le gros côté de la râpe et cuire comme dans la recette.

Grandes ou petites galettes à servir en plat, en entrée… C’est comme on veut !

Par personne :

1 louche de betterave crue râpée (râpe à carotte)

2 c à s de farine de blé noir (ou +)

Sel et poivre

de l’eau et de la matière grasse pour la cuisson

Facultatif 1 œuf et de la salade verte sauce vinaigrette.

Dans un saladier mettre la betterave, le sel et le poivre et la farine et bien remuer afin que la farine enrobe chaque filament de betterave. Puis ajouter de l’eau jusqu’à obtenir la texture d’une pâte à crêpe. Laisser reposer au moins 15 min. Chauffer la matière grasse dans la poêle puis verser la préparation, cuire la première face à feu modéré 5min puis retourner et cuire la seconde face 5 min. Servir chaud ou froid accompagné d’1 œuf et de salade. Belle cuisine à tous, régine