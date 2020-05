Beurre d’estragon pour une jardinière de légumes…mais pas seulement !

Beurre d’estragon pour jardinière de légumes

Le nom de l’estragon fut Herbe dragon ou Targon et ce n’est qu’un XVIe qu’il prit son nom actuel.

Deux principes pour une jardinière : les légumes principaux doivent être à part égale et coupés de façon différente par exemple les carottes en bâtonnets, les navets en petits morceaux, les oignons en tronçon et les petits pois tels quels !

L’estragon doit être utilisé frais. Sec, il n’a aucun intérêt.

Toutes les herbes ou plantes condimentaires et aromatiques doivent être émincées ou ciselées mais jamais hachées car alors elles dégageraient de l’amertume. La plupart ne supporte pas la cuisson. En macération à froid, en infusion à faible température, à l’huile, au vinaigre, au sel, au sucre ou avec du beurre, elles déposent leur parfum, leur saveur et leurs propriétés qui ainsi sont sauvés !

Par personne :

Jardinière : 1 louche de petits pois écossés

1 louche de carottes nouvelles, épluchées et coupées en morceaux

1 louche de navets nouveaux, épluchés et coupés en morceaux

Quelques oignons blancs nouveaux coupés en morceaux

Quelques pointes d’asperges (facultatif)

2 gousses d’ail frais (facultatif)

½ louches de feuilles vertes de laitue lavées et émincées

½ tige d’estragon ciselée

Sel et poivre

Pour le beurre à l’estragon : 1 c à c de beurre à T° ambiante

1 c à c de feuilles d’estragon ciselées

Sel et poivre

La jardinière. Mettre petits pois, carottes, navets, oignons dans un faitout avec les tiges, mettre de l’eau à hauteur, couvercler et cuire 15 min à feu modéré. Pendant ce temps, écraser le beurre à la fourchette et le mettre en « pommade ». Saler et poivrer, mélanger, ajouter les feuilles d’estragon et mélanger encore. Réserver.Dans la cocotte ajouter les feuilles, l’ail, les pointes d’asperges, couvercler et cuire encore 5 min. Saler et poivrer, mélanger. Avant de servir, incorporer le beurre d’estragon dans la jardinière chaude et mélanger. La chaleur va faire fondre le beurre et libérer le parfum de l’estragon frais…un régal !

A demain, belle cuisine à tous, régine